Sufrimos en 2019, el segundo año más caluroso de la historia

La subida de las temperaturas encadena récord tras récord. El 2019 fue el segundo año más caluroso de la historia en el planeta, sólo superado por el 2016 en 0,04ºC, según el servicio europeo de observación del Cambio Climático Copérnico. En Europa fue el más cálido nunca registrado, con olas de calor sin precedentes que también afectaron a Alaska y gran parte del Ártico.

“2019 fue otro año excepcionalmente caluroso, de hecho, el segundo más caluroso del mundo según nuestras bases de datos, con muchos meses que han batido récords”, comentó en un comunicado de prensa Carlo Buontempo, jefe del servicio europeo Copérnico para el cambio climático (C3S).

El año más caluroso, el 2016, estuvo marcado por un episodio de El Niño particularmente intenso. Según la NASA, este excepcional El Niño en el 2016, una corriente estacional ecuatorial cálida en el Pacífico, había aumentado la temperatura global en 0,2 ° C.

Con el dato de 2019 se confirma que los cinco últimos años han sido los más calurosos jamás registrados, con aumentos de la temperatura de entre 1,1 y 1,2 ° C por encima de la era preindustrial. La década 2010-2019 también fue la más cálida desde el inicio de las mediciones.

En Europa, el año 2019 encabeza el el ránking justo por delante del 2014, 2015 y 2018.

Copérnico subraya también que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha continuado aumentando los últimos años, incluido el 2019.

Movilizaciones sin precedentes

El año 2019, marcado por la movilización sin precedentes de los jóvenes que exigen acciones inmediatas y radicales por parte de los gobiernos, vio muchos eventos extremos en línea con los pronósticos de los climatólogos.

En Australia, los incendios actuales, que encuentran un terreno ideal con sequía y temperaturas excepcionales, ya han devastado 80.000 km2, un área equivalente a la de la isla de Irlanda.

El Acuerdo de París del 2015 tiene como objetivo limitar este calentamiento a + 2 ° C o incluso 1.5 ° C, pero incluso si los aproximadamente 200 países signatarios respetan sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero, el calentamiento global podría superar los 3 ° C. Los científicos ya han demostrado que cada medio grado adicional aumenta la intensidad y / o frecuencia de las olas de calor, tormentas, sequías o inundaciones.

A pesar de esta observación, la conferencia climática de la ONU (COP25) en diciembre en Madrid no estuvo a la altura de la emergencia climática, una oportunidad perdida lamentada por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que pide más ambición en la lucha contra el calentamiento global.