Sus creadores esperan que el aparato, fino como el papel, se convierta en una alternativa ecológica al plástico no degradable, utilizado comúnmente en objetos similares.

​Se espera que las hojas del ‘nanopapel’ nipón, que tienen un grosor de solamente un milímetro, se utilicen para “la recopilación de datos sin dañar el medioambiente en lugares donde los instrumentos serían difíciles de recuperar”, explica el medio japonés Asahi.

Japan scientists invent electronic device that is biodegradable : The Asahi Shimbun – Asahi Shimbun http://dlvr.it/RQcKGV #iot #trends #technology