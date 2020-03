¿Volverá a ocurrir una extinción masiva de corales?

Una investigación publicada en Scientific Reports reporta el descubrimiento de que los corales se están preparando para la próxima extinción masiva, tal como ocurrió hace 66 millones de años.

Demuestra que los corales pétreos, que proporcionan alimento y refugio para casi una cuarta parte de todas las especies oceánicas, se están preparando para un importante evento de extinción.

Exhiben un conjunto de respuestas dinámicas de supervivencia que corresponden a la que mostraron en su última gran extinción, que tuvo lugar hace 66 millones de años.

Estos rasgos de coral incluyen una mayor prevalencia de aguas profundas, distribuciones cosmopolitas, relación no simbiótica con algas, colonias solitarias o pequeñas, y resistencia al blanqueo.

“Fue increíblemente espeluznante ser testigo de cómo los corales están exhibiendo los mismos rasgos que mostraron cuando la última gran extinción”, destaca el profesor David Gruber, biólogo e investigador marino.

Corales en peligro

Los expertos utilizaron una base de datos de Paleobiología para examinar el comportamiento de los corales de hace 250 millones de años y cotejarlos con los corales actuales.

Observaron varias similitudes en los rasgos de supervivencia de los corales registrados en el período Cretácico-Terciario (hace 66 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios) y el período de tiempo actual (Antropoceno).

Por ejemplo, detectaron que su comunidad había disminuido en un 18%, al igual que su simbiosis animal-alga (fotosimbiosis) y que el hábitat en zonas poco profundas había desaparecido en un 12%.

Al mismo tiempo, observaron que su crecimiento se volvía más lento, justamente, para aumentar su supervivencia.

“Este estudio nos recuerda que los corales son diversos y flexibles organismos a la hora de tener éxito porque pronostican factores complejos frente a una crisis ambiental o climática como una extinción”, añade Gal Disón, biólogo marino de la Institución Scripps de Oceanografía, en la Universidad de California.

“Sin embargo, en base a las lecciones que hemos aprendido de los datos fósiles, los corales que sobreviven no serán los que reconstruirán los escenarios marinos, puesto que su crecimiento será más lento y se moverán en zonas más profundas”, adelantó.

Y humanos en peligro

Los autores señalan que el tiempo para recuperar los arrecifes marinos tardará entre 2 a 10 millones de años, más aún si se le suma un periodo de extinción masiva.

Y comparan lo que sucede con los corales con la situación de los primates, que incluye a los humanos, amenazados también de extinción.

“Hay un mensaje que los corales nos están enviado y no somos capaces de percibir”, expresa Gruber.

Y, para indicar su importancia, concluyó con una metáfora: “Los corales son un grupo tan sensible de criaturas marinas como lo eran los pájaros canarios en las minas de carbón”.

Se refiere al uso de pájaros canarios en las minas de carbón, porque eran más eficientes que los ratones para detectar CO2 en el ambiente y permitir el abandono de galerías peligrosas por los mineros.

Los arrecifes de coral son los ecosistemas sumergidos más importantes: proporcionan hábitat para más del 25% de todas las especies marinas de plantas y animales existentes, a pesar de cubrir solamente el 1% del fondo marino. Y nos están avisando de su próxima extinción.

Referencia: Evolutionary Traits that Enable Scleractinian Corals to Survive Mass Extinction Events. Gal Dishon et al. Scientific Reports, volume 10, Article number: 3903 (2020). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-020-60605-2