Para reducir las emisiones de carbono en el transporte marítimo

Setting the Course to Low Carbon Shipping (Rumbo hacia un transporte marítimo con baja emisión de carbono), analiza nuevos combustibles, tecnologías y medidas operativas y los combina con las previsiones para las principales rutas comerciales del mundo, e intenta visualizar cómo lucirá el transporte marítimo en 2030 y 2050.

En el segundo de dos documentos de ‘pronóstico’ (el primero se publicó en junio de 2019), se aplica lo que ABS conoce hoy sobre combustibles actuales y futuros, con el objetivo de prever qué fuente de energía se adaptaría mejor a cada ruta comercial y cómo esto influiría en el diseño de la embarcaciones que las recorran.

‘El desafío de la descarbonización en el transporte marítimo puede verse como un complejo enigma de tres elementos: la eficiencia de las tecnologías energéticas de la embarcación, la optimización operativa y los combustibles con baja o nula emisión de carbono. Todos los elementos cumplen una función, pero identificamos que la tasa de transición del transporte marítimo a combustibles con baja emisión de carbono tendrá el mayor efecto en su huella de carbono a nivel mundial. Un efecto mayor al que tendría cualquier cambio predecible en la demanda de productos básicos, las mejoras en las prácticas operativas, en las rutas de las embarcaciones o en sus diseños’, dijo Christopher J. Wiernicki, director, presidente y gerente general de ABS. ‘Los modelos de nuestra investigación sugieren que nuestra industria alcanzará sus objetivos de reducción en la intensidad de carbono en 2050, pero podría fallar en su objetivo para el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, existe una brecha entre el rumbo actual de la industria y la meta que desea alcanzar’.

Maersk apoyó el abordaje mediante ‘pronósticos’.

Palle B. Laursen, director técnico de Maersk, dijo: ‘En Maersk, hemos sido líderes en la industria, por más de una década, en la eficiencia respecto de las emisiones de CO2, y nos hemos propuesto el ambicioso objetivo de eliminar las emisiones de carbono para 2050. Para hacer realidad ese deseo, primero debemos tener ya en funcionamiento para 2030 la primera embarcación neutral en emisiones de carbono y comercialmente viable. Eso solo sucederá si trabajamos juntos en toda la industria y la cadena de suministros, y es por eso que la investigación de ABS sobre el camino hacia la descarbonización y sobre cómo lucirá el transporte marítimo en el futuro es tan oportuna. El estudio es minucioso y exhaustivo, y relaciona las tareas por realizar con pasos prácticos para implementarlas’.

ABS colaboró con Maritime Strategies International (MSI) para crear un escenario mundial de las emisiones futuras de CO2 provenientes del transporte marítimo, que toma en cuenta las variaciones futuras de los combustibles utilizados en las embarcaciones, y también la descarbonización de diferentes sectores industriales de los que depende el transporte marítimo. ABS trabajó también con Herbert Engineering Corp. (HEC) para desarrollar una serie de conceptos de diseño de buque tanque, de carga y portacontenedores, para analizar opciones prácticas que cumplan los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés).

La investigación de los pronósticos sugiere que, dada la tendencia actual, los combustibles basados en petróleo aún tendrán una cuota considerable del mercado para 2050, lo que tiene importantes repercusiones en el cumplimiento de los desafíos para reducir las emisiones.

