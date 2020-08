Dos especies de tiburones ‘primitivos’ en costas de islas Galápagos

Durante la investigación, se detectaron por primera vez en las Galápagos dos ejemplares de tiburón de nariz ancha a una profundidad de 210 m, lo que proporciona nueva información sobre su distribución y preferencias de hábitat. Esta especie puede alcanzar hasta tres metros de longitud y habita comúnmente en aguas costeras poco profundas.

Del mismo modo, un tiburón de nariz roma fue captado por las cámaras del equipo de investigación a 418 metros de profundidad, siendo el primer avistamiento de esta especie en costas ecuatorianas. Con sus más de 5 metros de longitud, el ‘Hexanchus griseus’ es uno de los mayores depredadores de las profundidades marinas.

Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión del rango territorial de ambas especies, una información vital para proponer una gestión de su conservación en áreas marinas protegidas, y demuestra lo poco que se sabe de la vida existente en las profundidades de la Reserva Marina de Galápagos, afirman los investigadores.

Por su parte, la Dirección del Parque Nacional Galápagos señaló que un mayor conocimiento de los ecosistemas de las profundidades marinas, así como de las especies que ahí habitan, contribuirá a fortalecer los programas de conservación basados en investigaciones científicas.

#PressRelease For the first time, scientists have observed two cow sharks species in the deep waters of the Galapagos Marine Reserve. Both species belong to the Hexanchidae family, considered among the most primitive groups of sharks.

