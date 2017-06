Por WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ

La ingestión de cuerpos extraños por perros, gatos y todas las especies es algo cotidiano.

Hace casi medio siglo, el profesor Cuervo Clark, mi maestro de cirugía, me contó haber extraído 12 monedas a un perro. Me pareció exagerado; sin embargo, la vida profesional me enfrentó a cosas más asombrosas: chupetes y canicas de niño, paños de cocina, semillas de mango y otros objetos, en fin…

Y más de 10 años atrás, un veterinario bisoño se atrevió a extraer cuerpos extraños (numerosos cuernos de reses y latas de cerveza) a un cocodrilo del Parque Nacional Ciénaga de Zapata, y así devolvió la vida a un saurio de abultado abdomen y lento nadar.

Y ahora una notica recorre el mundo: 915 monedas con 11 libras de peso fueron encontradas en el estomago de Bank, una tortuga marina de 25 años en Chulalongkorn, Tailandia.

El animal vive en una fuente a la que arrojan monedas en pos de la suerte, y se descubrió porque su concha estalló, se infectó y puso en peligro su vida.

La directora del centro de investigación veterinaria para animales marinos de la universidad local dijo: “Me enojó que la gente, ya sea que quisieron hacerlo o no, o si es que lo hicieron sin pensar, le habían causado daño a esta tortuga”.

Sometida a una exitosa cirugía de cuatro horas por profesores y luego su concha reparada con silicona. Ahora se restablece uno de los símbolos vivientes de esa ciudad. Cosas de este mundo. ¡Nos vemos!