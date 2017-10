Por WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ

Respuesta al ING. MARIO DEL POZO, PLAZA, LA HABANA:

Usted ha decido comprar un perro y me pide consejos. La respuesta me pone en aprietos, pese a lo cual, le indicó: No se le ocurra llevarlo a casa antes de la séptima semana de nacido. Ni lo acepte como regalo. Ese tiempo junto a la madre es indispensable para aumentar su inmunidad, tamaño y lo más importante: la impronta, es decir, las enseñanzas maternas que harán al perro, aprender a vivir como lo que es. Y tenga presente que los propietarios de cachorros están desesperados por deshacerse de ellos después de 30 días de nacido porque es cuando más ensucian y fastidian. No caiga en esa tentación.

Si quiere un perro de guarda y protección, verifique la madre. Haga juegos para comprobar su vitalidad. Revise la piel y si ve ennegrecido el abdomen, puede ser síntoma de Demódex cannis, una enfermedad muy extendida entre doberman, rotteweiler, chaw-chauw y staffordshire, aunque a estas alturas, en Cuba todas las razas son víctimas de esta llamada sarna negra. Si la madre vive en el patio tendrá que desparasitarlo de inmediato.

Y decida sus propósitos. Si es para tener compañía cualquier sato le vendrá bien, pero si lo prefiere con belleza, tiene que comprarlo. La belleza canina cuesta… y no poco.

Si se trata de un perro de linaje (con pedigrí) aguántese antes de oír el precio de un pequinés, púdel, chihuahua, yorkshire, teckel (salchicha). Calcule también los costos del veterinario: desparasitación, vacunas protectoras contra las más terribles enfermedades y lo que resulta más importante: requiere comer al menos dos veces al día durante muchos años. Y esto también cuesta. No puedo terminar sin señalar la importancia del bienestar animal: requiere de espacio vital, paños para dormir, paseos siempre atado por una traílla que usted retendrá en su mano y si es agresivo requerirá de un bozal. Disfrutará de baños periódicos, visitas al veterinario dos veces al año. Y todo esto requiere de tiempo, de su preciado tiempo.

También puede obviar la sarta de dificultades y contratiempos que acabo de señalar y proceda como miles de cubanos a todo lo largo y ancho de la Isla: tome (compre) un perro, llévelo a casa y críelo a su buen saber y entender. Cúidelo ¡Nos Vemos!