El policía David Fisher y su compañero de cuatro patas, el agente canino Murphy, arrestaron este lunes por alteración del orden público a Leland O’Malley, un residente de 44 años del condado de Racine, en Wisconsin (EE.UU.), informa Fox News. La detención, ocurrida al filo de la medianoche, no habría tenido nada de particular, de no ser porque se saldó con dos mordeduras… sufridas por Murphy.

Un vecino del condado de Racine llamó esa noche a la Policía porque O’Malley merodeaba alrededor de su casa, llamaba a las puertas, golpeaba las ventanas y gritaba que le dejaran entrar para pasar la noche. Según los vecinos, el estadounidense parecía hallarse bajo el efecto del alcohol o de las drogas.

Cuando el policía Fisher y su compañero canino llegaron al lugar, sorprendieron a O’Malley, que comenzó a acercarse a ellos ignorando las advertencias del agente, que acabó soltando al perro.

En vez de echar a correr, Leland O’Malley se enfrentó al can, le puso un brazo alrededor del cuello y lo mordió dos veces.

El perro Murphy no resultó herido en el incidente.

Un estadounidense muerde dos veces al perro del policía que acudió a detenerlo