Un perro que espera fielmente a su amo en una estación de metro se ha hecho famoso en China, e incluso atrae a muchos curiosos que llegan a verlo, informa South China Morning Post.

La mascota, de nombre Xiongxiong, se queda cerca de la estación de metro Liziba, en la ciudad china de Chongqing, mientras su dueño está en el trabajo y espera allí todo el día hasta que regresa. En total, cada jornada el animal pasa cerca de 12 horas esperando a su amo, desde las 7 de la mañana.

Por su lealtad, el animal ha sido reiteradamente comparado con Hachiko, famoso perro japonés que vivió en la década de los 90 y que siempre esperaba a su amo en una estación de trenes, incluso 9 años después de que falleciera.

“Xiongxiong tiene 15 años y lo he tenido durante siete u ocho años”, comenta el amo. “Me espera todos los días desde que lo tengo”, asegura.

“Se porta bien y nunca come nada que le den otros”, afirma un vecino de Chongqing. “El perro simplemente se queda aquí y lo espera. Siempre se emociona mucho cada vez que ve a su dueño regresar”.

A touching dog’s tale in China: Meet Xiongxiong, a 15-yr-old dog in Chongqing who has waited for its owner at the metro station every day for years pic.twitter.com/j72zm7grQE

— People’s Daily,China (@PDChina) 28 de abril de 2018