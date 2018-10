Al menos 160 personas se enfermaron y requirieron hospitalización después de comer el cadáver de un camello en la localidad de Orus, sub-condado de Tiaty, en Kenia.

Los enfermos incluyen 40 niños menores de cinco años. Están siendo tratados en el Dispensario Kokwototo African Inland Church (AIC)

Los residentes le dijeron a The Standard que mataron al camello, que murió el jueves pasado.

Los que comieron la carne comenzaron a quejarse de fuertes dolores de cabeza, dolor de estómago, diarrea y vómitos continuos.

“Decenas de personas en el pueblo están enfermas”, dijo Joseph Merimuk, que estaba fuera pastando su ganado en un pueblo vecino y regresó para encontrar a su familia sufriendo.

“Los miembros de mi familia están todos enfermos. También podría haber sido víctima si estuviera en casa, pero estuve fuera pastando mis animales “, dijo.

Merimuk dijo que la situación empeoró el viernes, cuando más aldeanos se enfermaron y no pudieron viajar al Centro de Salud Tangulbei, a unos 17 kilómetros de distancia.

Se pusieron en contacto con un político local que movilizó a los trabajadores de la salud del centro de salud para atenderlos.

“Las personas, especialmente los niños, sufrían mucho dolor. Tratamos de darles medicina herbal en casa pero no alivió el dolor. Finalmente pedimos a nuestros líderes que vinieran a nuestro rescate “, dijo Merimuk.

Tangulbei MCA Shadrack Mailuk dijo que compró drogas a químicos locales y movilizó al personal del centro de salud.

“Visité el área después de recibir información sobre una grave situación de salud y movilicé rápidamente a los trabajadores de la salud y los medicamentos para su tratamiento”, dijo el Sr. Mailuk.

Los trabajadores de salud establecieron un campamento de tratamiento en Kokwototo.

El MCA hizo un llamamiento a la administración del condado para que enviara un equipo de expertos veterinarios al área para determinar qué enfermedad había provocado la muerte del camello.

También se informó que las mascotas que se alimentaban del cadáver habían caído enfermas.

La directora de salud pública, Winnie Bore, dijo que se enviaron equipos de vigilancia de enfermedades de los departamentos de Ganadería y Salud al área. (En standardmedia.co.ke)

Si es cierto que mataron al camello para comérselo, probablemente no hubo cuidado veterinario y el animal pudo estar enfermo. O tal vez el camello realmente murió de su enfermedad. O el animal estaba sano, pero la carne ya descompuesta. En cualquier caso el suceso es lamentable, sobre todo por los 40 niños, de cuya evolución no tenemos más noticias, y porque quizás pudo evitarse. ¿O es que lo vemos más fácil desde aquí porque no nos falta la vigilancia veterinaria? Si deseas compartir también tu opinión, puedes hacerlo aquí mismo