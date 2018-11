Laci Ping y su esposo Curtis Mullins adoptaron a Mayson hace solo dos semanas, pero el destino les deparó una dolorosa separación: en el norte de California s desató el incendio forestal Camp Fire y en medio de la evacuación el gato huyó asustado.

El felino tuvo suerte. Los bomberos lo rescataron y el 12 de noviembre acabó en el hospital veterinario de la Universidad de California en Davis junto con otros 23 gatos salvados de los incendios. La Escuela de Medicina Veterinaria de la universidad publicó en Facebook las fotos de los felinos, que han sido compartidas más de 81.000 veces.

Fue así como Ping se enteró de que su mascota podía estar viva. Se dirigió con su marido al hospital para la identificación, y al reencontrarse con Mayson no pudo contener lágrimas.”La única cosa buena en nuestras vidas en este momento es él”, confesó Ping, citada por el sitio web universitario.

Mayson aún tendrá que pasar una semana más en el hospital hasta que sanen las quemaduras en sus cuatro patas. Los especialistas le insertaron un microchip, lo castraron y lo vacunaron.

