Esta es una triste historia de abandono animal, que sin embargo terminó con un sorprendente final de venganza canina, luego de que un perrito fuera abandonado por su dueño en una gasolinera de Nuevo México.

Sin embargo, el can fue más inteligente no se iba a quedar de patas cruzadas a tal horrible traición hecha por su dueño, por lo que hizo una hazaña que muy pocos se esperarían de una bola de pelos adorable como son los Golden Retriever.

Los hechos de esta viral historia ocurrieron cuando, Santiago Martínez, se fue de vacaciones a Albuquerque como cada año, cuando el infeliz creyó conveniente abandonar a su guapo Golden Retriever porque ya estaba harto de cargar con él, y lo dejó triste y hambriento en la primera estación de servicio que encontró.

Pero qué se iba a imaginar el inocente can, que un ser sin escrúpulos y desalmado a quién le brindo todo su amor y atención le haría eso, por lo que el perro fue más inteligente y decidió buscarlo para verlo por última vez y ¡vengarse!

Tras su sabia decisión el perrito recorrió más de 100 kms olfateando cada esquinaa en busca de su dueño hasta que lo encontró.

Cuando se vieron cara a cara, Santiago estaba inmerso en una sensación de culpa por lo que había hecho, y corrió a recibir y abrazar a su Golden; pero al parecer el perro ya estaba demasiado enojado y lleno de rencor.

Así es que, según la versión de la historia que está circulando en redes y sitios digitales, cuando el can vio al hombre venir hacia él, en lugar de menear la colita le mostró los dientes y… lo mordió con bastante fuerza; después lo más sorprendente: se dio la media vuelta, le echó tierra encima con sus patas traseras y le ladró de un modo, como en un grito, para espetarle, según testigos: ¡A mi no se me haces esto! y se fue a vagar por la vida con su alma desahogada.

Finalmente el rumbo del guapísimo Golden tuvo un final feliz al ser adoptado por una maravillosa familia que supo valorarlo como se debe, mientras su ex dueño fue a curar sus heridas y aprendió que el Karma si existe.

(En La Verdad)