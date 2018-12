La loba Spitfire, de siete años de edad, murió a manos de un cazador en Montana el fin de semana pasado a menos de 10 kilómetros de los límites del parque nacional de Yellowstone, informa The New York Times.

La también apodada ‘reina del Valle de Lamar’ por sus entusiastas, murió de la misma manera que su también famosa madre, la loba hembra alfa 832F, en 2012. Formaba parte de la manada de Lamar Canyon.

Por su parte, el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana confirmó al diario neoyorquino que Spitfire, cuya numeración científica era 926F, murió legalmente cerca de la entrada noreste de Yellowstone, entre Silver Gate y Cooke City. El estado de Montana permite la caza de lobos desde 2011.

This is why we wolves need to be protected –> “A Famous Alpha Wolf’s Daughter, Spitfire, Is Killed by a Hunter” https://t.co/oBPFqys1oE @nytimes pic.twitter.com/XME8ki7JWm

— Sierra Club (@SierraClub) 3 de diciembre de 2018