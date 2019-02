Los visitantes del parque aprovecharon la posibilidad de seguir a los depredadores a lo largo de un kilómetro de distancia.

Mientras tanto, los animales continuaban su majestuoso y relajado paseo.

En enero pasado, los visitantes del mismo parque compartieron una grabación parecida de un grupo de leones que paseaba por la carretera y parecía estar patrullando su territorio.

13:19

4 Male Lions walking in the middle of the road

“We followed them for about 1km”

H4-1, approx. 3km south of the H12 bridge, towards Nkuhlu Picnic spot

Near Lower Sabie

Tinged by Blom pic.twitter.com/2DNQ8fJKpM

— Kruger Sightings (@LatestKruger) 21 de febrero de 2019