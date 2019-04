Si eres amante de los felinos de seguro te has preguntado si ellos son capaces de entender cuando los llaman por su nombre. Finalmente la ciencia ha podido responder a este misterio: sí, los gatos domésticos son capaces de entender su propio nombre, solo que… Aquí te contamos

De acuerdo con una nueva investigación, publicada en Scientific Advances y realizada por científicos japoneses, algunos gatos pueden realmente distinguir sus nombres de otras palabras.

El estudio se centró en la observación de 78 felinos que vivían en hogares japoneses y en un café para gatos. El experimento consistió en que el dueño del animal o el investigador pronunciara cuatro palabras diferentes y por último el nombre del felino para detectar si este respondía de manera diferente.

Los resultados sugieren que la mayoría de los gatos puede distinguir su nombre de una serie de palabras con la misma longitud y entonación, sin importar si es su dueño el que lo pronuncia.

Esto debe sorprender a más de una persona que conviva con gatos, ya que es bien sabido que estos peludos no son muy dados a responder cuando se les llama. Entonces, si sabemos que pueden distinguir su nombre, ¿a qué se debe su apatía?

Según Paula Calvo, etóloga investigadora de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la UAB y directora de la plataforma Antrozoologia.com, los felinos no entienden el lenguaje humano por lo que no siempre obedecen. Además, no desarrollan apego a su propietario.

“El gato doméstico es un animal individualista e independiente por su origen, porque desciende del gato salvaje africano, que es un animal solitario, mientras que el perro proviene del lobo, que es gregario”, explicó la antrozoóloga, citada por La Vanguardia.

Así que si alguna vez pensaste que tu gato te entiende, pero decide ignorarte, la ciencia te acaba de dar la razón.