El caso se ha publicado hace unas horas en el New England Journal of Medicine. Lo cuenta el doctor Erik Waldman, coautor del informe y jefe de otorrinolaringología pediátrica en el hospital. Waldman se acercó hasta ese oído derecho para inspeccionar el área y se encontró con algo insólito: una garrapata implantada en la membrana derecha del tímpano. Una zona rodeada de tejido inflamado.

Tal y como les explicó a los médicos el pequeño de 9 años de Connecticut que llegó al Yale New Haven Children’s Hospital, todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente, un zumbido en su oído derecho y una sensación extraña. Sin embargo, no había dolor y podía escuchar normalmente. Cuando los doctores observaron el interior de la oreja quedaron sorprendidos.

El médico trató de arrancar el arácnido, pero este no se movió de su sitio. Según explicó el doctor David Kasle, coautor del informe:

Kasle cuenta que el tímpano actúa esencialmente como parte de un mecanismo de palanca bastante complejo para permitir que el sonido viaje desde el oído externo hacia el oído interno y hacia el oído medio, donde hay osículos, huesos pequeños, “necesitas ese tambor intacto para obtener un buen sonido”, aclara el doctor.

Sin embargo, no eliminarla podría acarrear otros problemas. Por ejemplo, con el tiempo el niño podría no escuchar bien. Según Kasle:

Sin embargo, no quería “infligir más daño”, incluida una posible perforación del tímpano. Un agujero podría no ensordecer al niño, pero “empañaría” su audición. Muchas perforaciones en el tímpano se curan solas, pero no todas.