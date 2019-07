La ciudad británica de Paignton al sur de Inglaterra está buscando desesperadamente a un pequeño chihuahua que fue visto por última vez mientras una gaviota se lo llevaba con el pico. Aunque parezca como salida de una caricatura, esta historia es totalmente real ya que los dueños de Gizmo de cuatro años tuvieron que recurrir a las redes sociales para preguntar por su animalito que ya es parte de la familia

Fue tan fuerte la noticia que Gizmo apareció en los informativos nacionales y su dueña, Becca Hill, se enteró que a otros chihuahuas les había pasado lo mismo, pero que nunca esperó que le pasara a ella.

La información del desaparecido animalito, junto con fotografías suyas, fue compartida en grupos locales para alentar su búsqueda y poder encontrarlo. Becca, que tiene tres chihuahuas en total, también publicó sobre Gizmo en Facebook. “Por favor, por favor, por favor, si alguien encuentra un chihuahua es mío, una gaviota se lo llevó de mi jardín”.

Desperate search for pet chihuahua snatched by seagull – Gizmo is still missing Owner Becca Hill is heartbroken after her beloved pet was taken

