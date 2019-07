Foto: Twitter/@MomentsBrasil/mundo.sputniknews.com

Chico, apodo cariñoso para Franciso en portugués, se convirtió en uno de los asuntos más hablados en Twitter el 17 de julio. El dueño del nombre es un tierno perrito mestizo que sorprendió a su dueña de una manera muy inesperada.

En el vídeo, de poco más de un minuto, se puede escuchar a la dueña del animal que entre gritos y risas de desesperación se encuentra con ‘un regalo especial’ hecho por el perro. Mientras su ama no estaba en casa, la mascota se encargó de destruir completamente su habitación, empezando por la cama y terminando en el control remoto de la televisión. Como si no fuera el causante de todo el caos, el desvergonzado can la recibió acostado en la cama panza arriba y batiendo la cola.

La reacción de ambos, la dueña y el animal, al escenario de destrucción fueron suficientes para que se viralizara el vídeo en pocas horas. Muchos usuarios de Twitter se solidarizaron con la dueña, otros aprovecharon para compartir fotos de sus ‘chicos’ y las cosas que destruyeron. La mayoría, sin embargo, defendió la ‘clara’ inocencia de la mascota y llegaron incluso a acusar a la cama de empezar la pelea.

​”Creo que la evidencia es insuficiente y no concluyente. Claramente forjadas. El pobrecito Chico fue puesto allí en clara manipulación de la escena del crimen. Yo voto por la absolución de Chico”, escribió @ValeriaJRS.