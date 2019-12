Muere Lil Bub, la famosa gata con millones de seguidores en Instagram

Lil Bub, la gata de Bloomington (Indiana, EE.UU.) que se hizo famosa por su lengua colgante, grandes ojos y pequeñas extremidades, ha muerto el pasado domingo a causa de una infección en los huesos. El felino tenía ocho años y 2,4 millones de seguidores en Instagram.

El amo de Lil Bub, Mike Bridavsky, anunció su pérdida en redes sociales a través de una publicación en la que muestra su primera y su última foto junto a su mascota.

“En la mañana del domingo 1 de diciembre de 2019, perdimos la fuerza viviente más pura, amable y mágica de nuestro planeta. Bub estaba alegre y llena de amor acostada en nuestra cama con nosotros el sábado por la noche, pero inesperadamente falleció pacíficamente mientras dormía”, escribió Bridavsky en su publicación.

Lil Bub padecía de enanismo felino, lo que la hacía tener la apariencia de un gatito debido a sus pequeñas extremidades y falta de dientes. Gracias a su fama, Bridavsky puso en marcha varias iniciativas en favor de los animales callejeros, como el primer fondo nacional para mascotas con necesidades especiales. Además, el animal fue objeto de investigaciones genéticas y biológicas y ayudó a recaudar más de 700.000 dólares para animales necesitados.

Cuando su popularidad alcanzó grandes cotas, su dueño empezó a vender objetos con su imagen, entre ellos ositos de peluche, camisetas, calendarios y tazas con la cara del animal.

La famosa gata llegó incluso a publicar su propio álbum musical, llamado ‘Science & Magic: A Soundtrack to the Universe’, y colaboró junto a Snoop Dogg en ‘Meow the Jewels’, un remix con sonido gatuno del disco de rap ‘Run the Jewels 2’.

(Actualidad RT)

