La gaviota herida, el nasobuco y una alerta (+video)

Tras rescatar a una gaviota que llevaba un nasobuco enredado en las patas en Chelmsford, Essex (Inglaterra), la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Reino Unido (RSPCA, por sus siglas en inglés) ha lanzado un aviso a la ciudadanía acerca del peligro que los equipos de protección personal desechados revisten para los animales.

Según Belfast Telegraph, algunos vecinos llamaron a la organización caritativa tras notar que la gaviota no se movía y llevaba horas en el mismo lugar. “Fui a capturarla, y cuando trató de volar, tropezaba y caía”, cuenta Adam Jones, un representante de la RSPCA, que llevó al ave al Hospital para Animales Salvajes de Sussex del Sur.

A young gull with a disposable face mask tangled round its legs. As it has been there a while the poor birds limbs and joints are swollen. Hopefully with veterinary care at @SEWH he will soon recover. @RSPCA_official @RSPCA_Frontline pic.twitter.com/uqGCP7tlUf

— RSPCA Essex South (@rspcaessexsth) July 19, 2020