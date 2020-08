Gatico puesto a dieta toca un minipiano para pedir comida (+videos)

Winslow, el gato de la cantante estadounidense Kate Nyx aprendió a ofrecer conciertos para llamar la atención después de que su dueña le pusiera a dieta, una medida que no le gusta nada.

Con la intención de expresar su descontento ante la imposibilidad de comer cuando desea, este felino toca con insistencia un minipiano, aunque a veces opta por una ‘interpretación’ a capela.

La artista grabó y difundió en redes sociales uno de los desacuerdos, en el que su mascota solicitó alimento y ella le indicó que tendría que esperar porque aún no era la hora de cenar.

Gracias a las dotes artísticas de Winslow, que ya han obtenido más de 440.000 visualizaciones en Twitter, ese gato cuenta con su propio ‘single’ y Nyx reveló que también emplea el instrumento para indicar que desea jugar, entre otros motivos.

