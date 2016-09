Dilma: “Nosotros estamos bajo un golpe parlamentario en Brasil”

Dilma Rousseff ha vuelto a pronunciarse ante sus partidarios tras la decisión histórica del Senado brasileño que aprobó el ‘impeachment’ contra la mandataria.

“Nosotros estamos bajo un golpe parlamentario en Brasil, a los que dieron el golpe no les gusta esa palabra, no quieren que quede claro este proceso. Ejercieron una especie de chantaje, y si no aceptaba este proceso amenazaron con seguir con las acusaciones”, dijo Dilma en una rueda de prensa con medios internacionales celebrada este viernes.

Además cuestionó la actual situación de Brasil: “Si uno sufre un juicio político sin crimen de responsabilidad y también me inhabilitan políticamente por ocho años, cabe preguntarse ¿qué sucede en nuestro país?”.

Declaró que fue condenada a la “pena de muerte política“, la cual es la mayor condena que puede recibir cualquier brasileño en una democracia. “La democracia fue juzgada junto conmigo, pero confío en que la población brasileña tendrá mucha conciencia en los próximos años”, aseguró la exmandataria, quien fue destituida por el Senado en el marco de un juicio político y el cargo pasó a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer.

Por otro lado, Rousseff mencionó que si el actual presidente, Temer, no cumple con el programa de gobierno prometido por ella durante la campaña electoral del 2014, será un gobierno “ilegitimo”.

“Empezaron a aplicar (antes de la destitución) un programa de gobierno que no tiene absolutamente ningún apoyo de las urnas. Este no fue el programa de gobierno que me llevó al poder junto al vicepresidente. Si se le da el derecho al vicepresidente para asumir la Presidencia, también debe cumplir con el programa que me dio el mandato en las urnas, de lo contrario será ilegítimo”, dijo.

Asimismo señaló que por el momento no tiene ningún proyecto político electoral para el futuro, pero que sí tiene “un proyecto político en el que se opondrá al gobierno (de Temer), independientemente de donde se encuentre”.

La expresidenta también anunció que prepara dos recursos contra el proceso que desembocó en su destitución, que serán presentados la próxima semana ante el Tribunal Supremo. “Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa fragilidad jurídica y su impacto político”, comentó.

Dilma concede a RT primera entrevista después de su destitución

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff ha concedido a RT la primera entrevista televisiva tras su destitución. En ella afirma que el ‘impeachment’ en su contra es un un chantaje de la oligarquía y que el nuevo Gobierno de Brasil está dominado por políticos neoliberales.

El 12 de mayo el Senado brasileño votó a favor del ‘impeachment’ de la mandataria. La presidenta ha sido suspendida de su cargo por un periodo de 180 días, durante los cuales los senadores deberán investigar las acusaciones contra Rousseff presentadas por los iniciadores del proceso. “Voy a luchar cada día, cada minuto contra este impeachment”, afirma Rouseff.

Para la presidenta de Brasil, el ‘golpe de Estado’ se ha maquinado en el mismo país sin que haya injerencia extranjeras, aunque haya ciertas fuerzas que se beneficien de ello. “Es un verdadero golpe de Estado sin armas”, señala Rousseff.

Entre otras cosas, Dilma Rousseff ha hablado del grupo BRICS, que para la presidenta supone un poder alternativo que se ha convertido en una de las más fuertes alianzas de la última década.

La mandataria brasileña ha hecho también un guiño a varios líderes mundiales, sin especificar cuáles, y a la sociedad, a la que ha agradecido su apoyo en esta crisis. “Hay una manifestación espontánea de la gente, de gente anónima que está extremadamente disconformes no solo con lo que ocurrió con mi mandato, sino con la perdida de derechos”, explica la presidenta brasileña.

Durante esos 180 días el cargo de presidente será ocupado por Michel Temer, quien fue su vicepresidente y cuyo Gobierno interino evalúa revertir las medidas adoptadas por la mandataria destituida.

Es un verdadero golpe de estado sin armas

Sin embargo, tanto Temer como su nuevo gabinete están acusados de varias actividades ilícitas. En ese sentido, 7 de los 23 ministros están procesados o investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la estatal Petrobras.

Asimismo, las filtraciones de WikiLeaks revelaron que Temer fue informante de la inteligencia estadounidense a través de la embajada de este país en Brasil.

La destitución de Dilma Rousseff ha sido condenada por el mandatario de Bolivia, Evo Morales, y por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó la situación como “un golpe de Estado ‘made in USA'”. Asimismo, tres países latinoamericanos ―El Salvador, Venezuela y Ecuador― han convocado a sus embajadores en Brasil para expresar su rechazo al acto.

En el país, el descontento con el ‘impeachment’ a Rousseff y el Gobierno de Michel Temer se ha manifestado a través de numerosas protestas.

