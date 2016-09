Explica Mauricio Funes por qué está asilado en Nicaragua

Managua, 8 sep (PL) El expresidente salvadoreño Mauricio Funes se definió como un perseguido político de la derecha oligárquica de su país, al exponer en esta capital las causas que le motivaron a solicitar asilo en Nicaragua.

En una entrevista divulgada hoy, simultáneamente por el Canal 4 de televisión y el portal informativo El 19 Digital, Funes aseguró que ese grupo de poder pretende conducirlo a una muerte política y civil, mediante una persecución que amenaza su integridad física y la de su familia.

El exmandatario recordó que con su victoria electoral en 2009 se marcó un punto de inflexión en El Salvador, que rompió con una tradición corporativista del quehacer político ejercido desde el gobierno.

‘Una concepción que durante 20 años ponía el gobierno, el aparato público, al servicio de los intereses de los más importantes grupos empresariales, de los grupos económicos, en detrimento de las grandes mayorías de la población’, expresó.

Frente a ello Funes sostuvo que durante su gestión se logró reducir considerablemente la pobreza en el país y la desigualdad social, ante lo cual los grupos de poder económico que estaban acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para beneficio propio perdieron sus privilegios.

‘Vivían de los negocios del Estado. Yo no les permití hacer negocios del Estado, por lo menos no negocios ilícitos. Si participaban en una licitación y la ganaban pues en hora buena. Pero no pudieron seguir ejerciendo más negocios con el Estado ni los privilegios que tenían en el pasado’, puntualizó.

Todo ello, aseveró, nunca la derecha me lo iba a perdonar, ‘y no me lo han perdonado hasta ahora’, acotó.

Por otra parte, Funes explicó que su gobierno se caracterizó por un ejercicio más transparente del quehacer gubernamental. De hecho -dijo- investigamos 152 casos de corrupción de gobiernos anteriores, que los presentamos a conocimiento del Ministerio Público.

Nunca en El Salvador, indicó, un miembro de una familia pudiente, poderosa, había pisado un tribunal de justicia, esta era la primera vez que lo hacía.

Eso nunca me lo perdonaron, aunque al final fueron sobreseídos algunos casos porque amañaron la investigación de la Fiscalía, compraron a los jueces, pero el hecho es que se exhibieron públicamente como presuntos responsables de un acto evidente de corrupción.

Y quizás, enfatizó, la investigación más importante que yo promoví siendo presidente fue contra el exmandatario Francisco Flores que gobernó de 1999 al 2004, ya fallecido, y muy apreciado por la oligarquía salvadoreña, a la cual -subrayó- hizo muchos favores.

Funes señaló que denunció a Flores por haber desviado millonarios fondos de cooperación destinados a los damnificados del terremoto de 2001, que en lugar de ir a parar a los damnificados fueron a bolsillos privados y a las arcas del partido ARENA.

‘Por lo tanto, yo me esperaba que al dejar la Presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político, para provocar mi muerte civil’, manifestó.

De hecho, añadió, a finales del año pasado, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de algunos funcionarios, incluyéndome a mí.

Me irrespetaron mi derecho de audiencia y de defensa, la investigación fue totalmente arbitraria, me acumularon ingresos que yo había tenido antes de ser presidente y después y que, por lo tanto, de acuerdo a la ley y la Constitución no deberían de ser auditados y me mandaron a un juicio civil, a una Cámara de lo Civil, que es el que actualmente enfrento, explicó.

Funes denunció que ese proceso irregular en el fondo es una persecución política en la cual la derecha utiliza las instituciones del Estado para provocar su muerte civil y de ser posible su exterminio físico.

‘Estando en El Salvador, y ahora que iba y venía acá a Managua, recibí información de personas muy cercanas a poderosos grupos económicos del país donde me mandaban a decir que no iban a cejar esfuerzos, no iban a detenerse en verme en la cárcel y de ser posible en verme muerto’, abundó.

Ellos no están dispuestos a perdonarme el hecho que yo les haya quitado el poder que tenían sobre el Ejecutivo y que haya exhibido importantes casos de corrupción donde aparecían vinculados algunos connotados hombres de negocios, vinculados a importantes familias empresariales de El Salvador’, insistió.

En tanto, Funes señaló que recibió con beneplácito el asilo político que le otorgó el gobierno de Nicaragua, lo que consideró como un reconocimiento a los lazos de hermandad que existen entre ambos pueblos.

Ideológicamente yo estoy identificado no sólo con el actual gobierno de El Salvador, sino que también con el gobierno de Nicaragua y de hecho en muchos de los esfuerzos realizados conjuntamente con el presidente Daniel Ortega había una identidad de intereses y de propósitos comunes, ambos como mandatarios, apostilló.

Asimismo resaltó que le impactó la solidaridad con que el presidente Ortega atendió su solicitud de asilo político.