Llaman a la solidaridad con el pueblo venezolano

Los Movimientos Sociales, Personalidades Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales, los Gobiernos y los Partidos Políticos del Mundo, manifestamos nuestro contundente apoyo, firme solidaridad y pleno respaldo al PUEBLO VENEZOLANO, al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, al Proceso Bolivariano y al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) organización venezolana miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP o WPC), víctimas de una abominable y nueva escalada injerencista por parte de un sector de la oposición fascista lacaya del imperialismo norteamericano, que se prepara a desencadenar acciones de terrorismo encubiertas tras el llamado a una toma “pacífica” de Caracas este miércoles 1° de Septiembre.

La “Orden Ejecutiva” renovada el 03 de marzo del presente año por el presidente Barack Hussein Obama de EEUU, extiende y amplía las posibles acciones del mayor Estado agresor de la soberanía y autodeterminación de los pueblos contra el proceso político-social en Venezuela, en la que se declara una “Emergencia Nacional” contra una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Constituye un acto de provocación e injerencia que atenta contra el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la Paz de la República Bolivariana de Venezuela, así como la de toda la región Latinoamericana y Caribeña. Denunciamos que dichas acciones concertadas con sectores fascistas de la derecha venezolana están orientadas a desestabilizar los avances populares en Venezuela, y en contra de los procesos de cambio que vive toda la región de Latinoamérica y el Caribe, en un intento por recomponer la hegemonía imperialista y el control geoestratégico de los EEUU.

Se ha desatado una escalada internacional de los sectores de la burguesía venezolana entregados a los intereses del imperialismo, y concertada con sus aliados de la ultraderecha internacional, el indigno Secretario General de la OEA solicitó la aplicación perversa del mecanismo de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), para sancionar a nuestra Nación sin ocurrir ninguna ruptura del hilo constitucional que lo avale.

Actualmente, los Estados Unidos tienen rodeados con 74 bases militares a toda Latinoamérica y el Caribe, y sus armas de destrucción masiva apuntan contra los procesos de soberanía y

autodeterminación de nuestros pueblos.

Trece de estas bases rodean Venezuela. Miles de millones de dólares del narcotráfico y de las finanzas norteamericanas son desviados para financiar a organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que fomentan y organizan grupos neofascistas desestabilizadores de gobiernos democráticos y populares como el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Ya lo advertía el Libertador Simón Bolívar, un 5 de agosto de 1829, cuando afirmó en carta dirigida al Ministro Encargado de Negocios de su Majestad Británica en los Estados Unidos, Patricio Campbell: “los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”.

Con base en estos considerandos, los Movimientos Sociales, Personalidades Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos y Partidos Políticos del Mundo, abajo firmantes acordamos:

– Expresar nuestra plena y activa solidaridad al PUEBLO VENEZOLANO, al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, al Proceso Bolivariano y al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI) organización miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP), víctimas de una nueva y más peligrosa agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos y la derecha fascista.

– Exigir la derogación del infame e injerencista decreto firmado por el presidente Barack Hussein Obama contra la República Bolivariana de Venezuela.

– Sumarnos, como ya lo hicimos el 19 de Abril de 2015 y 2016 en el “Día de Acción Mundial de Solidaridad con el Pueblo de Venezuela” a la URGENTE CAMPAÑA DE ACCIONES DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

– Promover en todos los parlamentos del mundo, las mociones y acciones dirigidas al rechazo contundente de las acciones injerencistas contra Venezuela y su legítimo derecho de

autodeterminación y soberanía.

– Denunciar y rechazar la acción terrorista concertada y encubierta por un sector fascista de la ultraderecha venezolana que pretende generar graves hechos de violencia a partir del 1° de

Septiembre, con la intención de impactar la opinión pública mundial para que sea aceptada una intervención militar de fuerzas extranjeras en Venezuela.

Comite de Solidaridad Internacional

Este 1 de septiembre El imperio , la oligarquía y los fascistas de nuevo atacan : la consigna es defender más que nunca a la Revolución Bolivariana Chavista : nuestra adhesión incondicional al bravo pueblo y su gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, advirtiéndoles a los escuálidos que azuzan la violencia que NO LO INTENTEN, porque somos muchos y muchas revolucionarios internacionalistas dispuestos a no dejarlos pasar. CHÁVEZ VIVE , LA LUCHA INTERNACIONALISTA SIGUE ! SOCIALISMO O MUERTE , VENCEREMOS !! LA VICTORIA ES INEVITABLE !!

Luciano Vasapollo p. Secret. Nación. Y Coordin. Nación. RED COMUNISTAS –ITALIA

Soy una amenaza inusual y extraordinaria. Por mis venas cabalga Bolívar y en mi corazón, Chávez cuida con devoción campesina la Patria que sembró. Larissa Costas

“Non sarà per noi sufficiente l’eternità per pentirci se non sapremo generare un gran movimento planetario a difesa della Rivoluzione Venezuelana”

Fernando Buen Abad

“Hay hombres que hasta después de muertos dan luz de aurora” José Martí

¡Chávez VIVE, la lucha SIGUE!

¡Viva el pueblo de Chávez!

¡Vivan los hermanos CUBANOS!

¡Viva la REVOLUCIÓN!

“Decid que está enfermo de muerte el pueblo que no cultiva finalmente los laureles que dan sombra a la tumba de sus héroes; el que no sabe honrar a los grandes, no es digno de descender de ellos: honrar héroes, los hace” José Martí

Ante el ataque del imperio norteamericano y de las oligarquias vendepatria, solidaridad con Lula y con Dilma en Brasil y con Nicolas Maduro en Venezuela

“Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad… Haga circular esta información Rodolfo Walsh

