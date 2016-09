Sondeo refleja apoyo al plebiscito por la paz en Colombia

Bogotá, 2 sep (PL) Tras iniciarse en Colombia la segunda fase de pesquisas en torno al proceso de paz, los sondeos reflejan una mayoría a favor del plebiscito, informa hoy la compañía encuestadora Datexco.

Según esa firma, del total de entrevistados el 55,2 por ciento tiene la intención de votar en apoyo al proceso, mientras que el 31,1 por ciento dijo que no; el 2,8 afirmó que se abstendrá, mientras el 10,4 no lo ha decidido y el 0,5 no respondió.

La encuesta de Datexco se realizó vía telefónica y contactó a dos mil 109 personas de diversas regiones del país.

No obstante, César Valderrama, director de la compañía, aclaró que en todos los procesos electorales medidos en 20 años por la entidad, la intención de voto siempre sale inflada en promedio un 20 por ciento.

Eso quiere decir que si la intención de voto es del 55, 2 por ciento como lo refleja este sondeo, la participación en el plebiscito podría estar en un 35 por ciento por debajo de la de las presidenciales, que está en el 40 por ciento en promedio, explicó el directivo.

Valderrama añadió que, en ese orden de ideas, la encuesta tomó como base a las personas que afirmaron tener intención de participar en la consulta (55,2 por ciento, que corresponde a 1163 personas) y sobre ellas se desarrolló la pesquisa.

El plebiscito se realizará el próximo 2 de octubre y se votará con un sí o un no a la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

La investigación de Datexco también incluyó algunas diferenciaciones entre género, estrato social y regiones del país.