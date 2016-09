Venezuela: Fuerzas revolucionas colman Los Teques por la paz

Los Teques, 07 .- Las fuerzas revolucionarias del estado Miranda, en la región central del país, que se concentran este miércoles en la calles de Los Teques, ratificaron su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y su apoyo para garantizar la paz del país ante las pretensiones de la derecha de generar violencia.

Desde tempranas horas de la mañana, hombres, mujeres, jóvenes, colectivos y movimientos sociales se concentraron en la avenida Bolívar, a la altura de la Alcaldía Guaicaipuro, y en la calle Junín, donde se instaló una tarima para ratificar el respaldo a la Revolución Bolivariana.

En el lugar, el dirigente socialista Francisco Garcés sostuvo que el pueblo revolucionario y chavista está comprometido en seguir trabajando por la estabilidad del país y en defensa de las conquistas sociales logradas junto al comandante Hugo Chávez y presidente Maduro.

“Venezuela, Miranda y Guaicaipuro son territorio de paz y aquí está la militancia revolucionaria y bolivariana diciéndole a todo el país que tenemos que seguir trabajando por la patria y defender nuestras conquistas, pero aún más tenemos que seguir construyendo este nuevo sistema igualitario de justicia sólo posible en Revolución”, señaló.

El también alcalde de Guaicaipuro señaló que los distintos niveles de Gobierno está abierto al diálogo y en ese sentido recordó que en reiteradas oportunidades ha invitado a dirigentes de la derecha a participar en mesas de trabajo para solventar problemáticas, no obstante, a la fecha no han respondido.

“Nosotros estamos aquí abiertos al diálogo esperando para coordinar cualquier manifestación o voluntad política en pro del pueblo pero no lo han hecho. No vienen a dialogar, no coordinan y no respetan a las instituciones. Existe un estado de derecho, ciertamente hay libertad de manifestar, pero se requiere la coordinación para garantizar la paz”, dijo.

Por su parte, Georgette Topalian, dirigente del Psuv y responsable en Miranda de los municipios de la Zona Metropolitana, señaló que el pueblo revolucionario está convencido en seguir impulsando la soberanía e independencia, siguiendo el ejemplo de Chávez.

“Chávez nos enseñó a trabajar y a amar nuestra patria. A los 170 años que hoy se cumplen de ese gran grito que hizo nuestro general Ezequiel Zamora, ‘Tierra de hombres libres’, nosotros lo honramos porque queremos paz de la mano con Maduro. Estamos irrestrictamente apoyando a Maduro como una capaz de garantizar la paz y estabilidad del país”, expresó.

La directora de Técnica y Electoral del Psuv por Miranda, Wisely Álvarez, destacó que en todos los municipios de la entidad el pueblo se encuentra desbordando las calles de amor en la defensa de la paz.

“No vamos a permitir que un grupo de odio rompa con la paz. El pueblo aguerrido de Miranda está movilizado, defendiendo la patria en la calle con nuestro verbo encendido llamando a la paz”, enfatizó.

Consignas en defensa de la paz, cantos revolucionarios, pancartas en apoyo a la Revolución signa la concentración pacífica de las fuerzas chavistas.

Los sectores de la derecha convocaron a una movilización hasta las inmediaciones de la sede del CNE en Los Teques, que no cuenta con el permiso del ayuntamiento local. Actualmente la concentración se reúne en las adyacencias del mercado Plaza y tiene previsto llegar a la sede del CNE al mediodía. (AVN)