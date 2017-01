EEUU apoyó a terroristas en Siria, dijo Kerry (+Video)

Washington, 12 ene .-El Secretario de Estado John Kerry admite el apoyo de Estados Unidos a bandas terroristas con el propósito de derrocar al gobierno de Siria, según una grabación de audio publicada por Wikileaks.

El diario The Washington Post reporta que la grabación difundida en Internet fue originalmente filtrada a The New York Times a finales de septiembre, y divulgada en su totalidad por CNN poco después.

El audio, que puede escucharse hoy en las redes sociales, corresponde a una reunión que Kerry sostuvo con opositores sirios en la Misión de los Países Bajos en la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre pasado.

Posteriormente CNN eliminó el audio, pero dejó una descripción de su contenido junto con una nota del editor afirmando que el archivo había sido eliminado ‘a petición de algunos de los participantes por preocupación por su seguridad’, subraya The Washington Post.

La nota agrega que WikiLeaks publicó hace dos días un enlace a la grabación publicada en YouTube en la página de Facebook de la organización, que ha sido compartido por más de tres mil usuarios de las redes.

En la grabación, Kerry confiesa que el gobierno estadounidense estimaba que la presencia de los terroristas del grupo Estado Islámico (Daesh según su acrónimo en árabe) en Siria, ayudaría a derrocar al presidente Bashar al Assad.

‘Rusia llegó (a Siria) porque Daesh se volvía cada vez más fuerte […] y representaba una amenaza ante la posibilidad de llegar a Damasco. Nosotros lo estábamos observando. Entendíamos que la fuerza (de Daesh) crecía y pensábamos que Assad se veía amenazado’, afirmó Kerry.

‘Pensábamos, posiblemente, lograr que Assad empezara a negociar. Pero en lugar de eso, Assad recibió el apoyo de (el presidente ruso, Vladímir) Putin. Los rusos han cambiado la situación’, agregó, reconociendo además que Estados Unidos había perdido ‘el argumento sobre el uso de la fuerza en Siria’.

El secretario de Estado norteamericano admitió además que abogó por la intervención militar en Siria desde 2013, cuando se rumoreaba que el gobierno del presidente sirio había utilizado armas químicas contra civiles.

Este ataque con armas químicas, que supuestamente tuvo lugar en la zona de Ghouta, un suburbio de Damasco, nunca pudo ser probado, aunque el sitio MintPress News informó en agosto de 2013 que había fuertes indicios de que había sido llevado a cabo por los llamados ‘rebeldes moderados’ que tienen el respaldo de Washington.

Kerry dice en la grabación filtrada que utilizó el presunto ataque para instar a Estados Unidos a atacar directamente a Assad.

The Washington Post añade que bajo la administración del presidente Barack Obama, Estados Unidos ha ofrecido repetidamente capacitación y material bélico a los grupos extremistas armados que operan en Siria, muy vinculados a facciones terroristas -virtualmente indistinguibles- de al Qaeda y Daesh. (Con información de PL)