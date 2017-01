EEUU: política sin perfume de mujer

Por: MARTA G. SOJO

Un par de siglos y unos cuantos años más hubo que esperar en Estados Unidos para que una mujer ostentara el liderazgo de la Cámara de Representantes. Al cargo homólogo en el Senado todavía no ha llegado ninguna y para asumir la presidencia del país parece que las damas tendrán que aguardar un tiempo más. Y es que la mujer en los Estados Unidos sigue siendo una gran marginada en materia política.

La fémina que hasta hoy ha logrado permanecer más tiempo en la carrera hacia la silla presidencial estadounidense ha sido Hillary Clinton, quien consiguió estar hasta el final de las primarias demócratas de 2008 y logró culminar su sueño de ser nominada por su partido en las últimas elecciones celebradas en 2016. A pesar del empeño no obtuvo el voto electoral, aunque ganó el popular. Del lobo un pelo. El elegido fue el republicano, Donald Trump.

Aunque en joda, como suelen decir los argentinos, sí hubo una que entró en la Casa Blanca con la investidura presidencial, aunque fue en película, y resultó la actriz Geena Davis, protagonista del serial Comanmander in Chief (El Comandante en Jefe). En el programa televisivo la actriz interpretaba a una vicepresidenta que debía sustituir al titular en funciones por estar este gravemente enfermo. Como tantas veces en EE.UU., la ficción superó a la realidad.

Intentos frustrados

No obstante, existen antecedentes en el discriminador ámbito político estadounidense de algunas que por su cuenta y riesgo optaron por la Casa Blanca desde el siglo XIX. En estos casos estuvieron Victoria Woodhull, postulada en 1872 de forma independiente por el Partido Equal Rights; en 1884 y 1888, por el mismo partido lo hizo Belva Lockwood, quien también fue la primera admitida para ejercer como abogada ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Por cierto, que hasta 1981 no hubo ninguna que estuviera en tan alto cargo jurídico.

En ese año, igualmente Gloria LaRiva estuvo postulada por el Partido por el Socialismo y la Liberación, y la afronorteamericana, Cynthia Mckinney, por el Partido Verde, pero ambas sin la más remota posibilidad ante el control absoluto de las dos grandes agrupaciones que se reparten el gobierno desde la fundación de la Unión Americana.

En el seno de las dos grandes agrupaciones solo un par de mujeres han sido escogidas para aspirar a la vicepresidencia del país: la tres veces congresista demócrata por Nueva York, Geraldine Ferraro, que en 1984 fue aspirante acompañando al candidato Walter Mondale, y en 2008 la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, pareja de fórmula del republicano John McCain. Mientras, solo las elecciones legislativas de 2006 mostraron un record de mujeres en el Congreso, al llegar a 71 en la Cámara de Representantes y 16 en el Senado.

Por otro lado, en 2002 le cupo la suerte de ser la precursora a Nancy Pelosi en el liderazgo de la minoría de su partido en la Cámara Baja, y en 2007 obtuvo la primacía de convertirse en su vocera, al revertirse la mayoría a favor de los demócratas en las elecciones de 2006.

Hay diversas razones para que el avance de las mujeres y de otros sectores poblacionales resulte engorroso dentro del ámbito político norteamericano, entre estas el costo monetario para desarrollar una campaña competitiva y la distribución de distritos que favorece a los que están en el poder, la mayoría varones.

Otro impedimento es que el sistema norteamericano es aparentemente abierto democráticamente, pero solo puedes aspirar a triunfar si tienes dinero. Se brinda como ejemplo el propio caso de Hillary Clinton, quien por su trayectoria posee muchas relaciones, lo que le facilitó conseguir fondos millonarios para sostener sus campañas, tanto para el Senado como para la candidatura presidencial por los demócratas.

Precursoras en política

Cabe recordar que entre el siglo XIX y principios del XX, las feministas norteamericanas emprendieron una activa campaña por la conquista del sufragio. Las dirigentes iniciadoras de estas batallas fueron Susan B. Anthony (1820-1906), Lucy Stone (1818-1893) y Elizabeth Cady Stanton (1815-1902).

Esta última fue la pionera en postularse para la Cámara de Representantes, aun cuando no estaba habilitada para votar, y aspiró de forma independiente por Nueva York.

En 1848, la señora Stanton y Lucrecia Coffin Mott, organizaron la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer, en Séneca Falls, Nueva York. En ese congreso la Stanton conoció a Susan B. Anthony, y en 1868 y 1870, ambas publicaron el semanario Revolution, en Nueva York. En 1869 fundaron la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino, que a partir de 1890 cambió el nombre por Asociación Nacional para el Sufragio de las Mujeres Estadounidenses, de la cual Elizabeth Stanton fue presidenta hasta 1892. Los objetivos de la organización fueron conseguir el voto en los diversos estados y que se modificara en la Carta Magna esta exclusión. Poco a poco lograron que el sufragio femenino fuese admitido mediante consultas populares en diferentes estados.

También en 1888 Elizabeth Stanton colaboró en la fundación del Consejo Internacional de las Mujeres junto con Anthony y Matilda Joslyn Gage y escribieron los tres primeros volúmenes de Historia del sufragio femenino. El 26 de octubre de 1902 falleció en Nueva York por lo que no pudo conocer que tiempo después sus aspiraciones fueron resarcidas.

De modo que para 1920, luego de 72 largos años de lucha, quedó aprobada la XIX Enmienda a la Constitución que otorgaba el derecho del voto a las mujeres, la cual decía “El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos al voto no será negado ni limitado por los Estados Unidos o por Cualquier estado por razón de sexo”.

A pesar de que en 1917 la mujer no votaba, hubo un hecho relevante al ser electa en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin, quien sirvió desde ese año hasta 1919, y después volvió a salir entre 1941 y 1942. Tenía ideas pacifistas y fue la única legisladora que votó contra el ingreso de su país en ambas guerras mundiales. Mientras que Rebecca Latimer Felton, una demócrata de Georgia, se convirtió en la primera senadora en 1922, al ser designada para ocupar una vacante temporal. Lo único es que solo se desempeñó durante dos días, pues debió dejar su escaño al hombre que había sido elegido para ocuparlo.

Mujeres olvidadas

Académicas feministas no evaden que la mujer ha ampliado en cierta medida su participación política, pero con razón plantean que ello no representa un serio avance, toda vez que el hecho de que existan más diputadas o ministras no implica que “las mujeres norteamericanas estamos mejor”.

Y las propias analistas sugieren la pregunta ¿Hubiera significado la llegada de Hillary a la Casa Blanca un hecho de gran peso simbólico? Sí, por supuesto. Pero con todo y eso, consideran que su posible investidura no podía considerarse el triunfo clave de los derechos de las mujeres en una sociedad con acendrados rasgos excluyentes.

Lo que realmente sí es evidente, aducen grupos de derechos de la mujer, es que aunque Estados Unidos exhorta al resto del mundo a “promover y proteger los derechos de la mujer en condiciones de igualdad con el hombre, y combatir todas las formas de discriminación que marginan e impiden su participación plena en la sociedad”, estos argumentos solo son retórica expuesta en foros mundiales, porque en verdad EE.UU. está distante de cumplir esos pronunciamientos.

El historial de los Estados Unidos en materia de participación política femenina no es para nada loable. Así lo expresa la Unión Parlamentaria, mientras asevera la Women’s Enviroment and Development Organización (WEDO), que los derechos de la mujer norteamericana se han retrotraído severamente desde la década de 1980…y si ellos lo afirman, no parece que la propaganda Made in USA podría decir lo contrario.