La acción como respuesta a la derecha

Por ARSENIO RODRIGUEZ

Representantes de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa llamaron a la acción revolucionaria como verdadera fórmula para frenar la embestida de la reacción que intenta acabar con los avances alcanzados en los últimos tres lustros por gobiernos progresistas que alcanzaron el poder, ahora frente a nuevas amenazas con el objetivo de ser desplazados. Tanto los participantes en el Duodécimo Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, que se efectuó en la capital cubana y del Foro de Sao Pablo, llevado a cabo en Managua, eventos efectuados en enero, coincidieron que el momento requiere de la acción coordinada de todas las fuerzas progresistas para no solo detener nuevos avances de la derecha, sino de avanzar aún más en las conquistas alcanzadas en varias naciones de la región.

Cada evento, con sus características propias, constituyeron dos escenarios necesarios para analizar la situación económica, política y social con la que inician el año las naciones latinoamericanas y caribeñas, momento además clave para no perder el tiempo y coordinar acciones concretas.

En el encuentro efectuado en la capital nicaragüense, el presidente venezolano, Nicolás Maduro consideró que el documento “Consenso de Nuestra América”, debatido por los delegados debe convertirse en una guía política para los movimientos progresistas de la región. En tal sentido, Jorge Arias, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba señaló: “no la unidad como una consigna, sino como necesidad impostergable para seguir avanzando desde el antimperialismo, la defensa de la soberanía y el derecho de cada país a escoger su propio camino”.

A esta cita, asistieron alrededor de 40 representantes de los partidos y movimientos de izquierda de más de diez naciones del área, dando continuidad a una tribuna creada por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el líder histórico de la Revolución cubaba, Fidel Castro y que mantiene como uno de sus objetivos reunir a las fuerzas de izquierda y en la actualidad fortalecer su unidad y contrarrestar la nueva ofensiva neoliberal que amenaza la integración.

Mientras, en el Taller efectuado en La Habana, amplia repercusión tuvo la conferencia impartida por el destacado intelectual cubano Fernando Martínez Heredia, quien alertó que la política a seguir de los movimientos sociales no puede conformarse con analizar la situación actual, sino luchar con el fin de obtener nuevos triunfos. Recordó además que el imperio no es que pretenda un pensamiento único, como muchos consideran, sino que no quiere que exista ningún tipo de pensamiento. Para ganar esta guerra cultural que se nos impone debemos presentar alternativas, recodando que el enemigo suele ser implacable, por lo que cualquier retroceso sería mortal.