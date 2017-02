“Fora Temer” corean en Carnaval de Río

Este año los tradicionales carnavales de Brasil,además de fastuosidad,música y alegría en las calles, estuvieron matizados de protestas para exteriorizar su descontento con las políticas neoliberales impuestas por el presidente Michel Temer. También exigen restablecer los derechos políticos de la presidenta constitucional del país, Dilma Rousseff, elegida con más de 50 millones de votos en las urnas.

El viernes en Bahía, el grupo Baiana System gritó con millares de personas “Fora Temer” y “Golpistas no pasarán“. El cantante principal de la banda, Russo Passapusso, llevó el debate político al desfile de su trío en Barra-Ondina. Junto al público, coreó junto a miles de brasileños “¡machista, fascista, no pasarán!”.

Una de las manifestantes, en Río, Valeria Mattos, dijo que protestaba no solo para rechazar a Temer “sino para traer de vuelta a Dilma Rousseff, elegida dos veces por el pueblo”.

No todo es fiesta en el Carnaval de Río de Janeiro, los tradicionales festejos se desarrollan sin perder el espíritu crítico. Las grandes escuelas de samba como ‘blocos’ de calle aprovecharán para protestar contra los múltilpes problemas de un Brasil en crisis, debido a las políticas neoliberales impuestas en el país luego del golpe contra Dilma Rousseff.

En el Sambódromo, de la escuela de Sao Clemente que desfilará ante 70 mil personas evocando un tiempo lejano, la Francia de Luis XIV, para plantear la corrupción del actual gobierno de Michel Temer.

Este será el primer Carnaval después del ‘impeachment’ contra Dilma Rousseff, sustituida por Michel Temer. En el ‘pre-carnaval’ callejero, los bloques y sus seguidores, mucho más atrevidos que las escuelas de samba, ya apuntaron contra él.

El presidente tuvo su propia fanfarria en el centro de Río el primer día del Carnaval: el elocuente “Bloco Popular Fora Temer”. Idea que surgió en una conversación de amigos sindicalistas, y empezó a circular por Facebook -con un logo del mandatario con un sombrero de payaso.

“El carioca suele decir que el año empieza después del Carnaval, pero este año no podíamos darnos el lujo de sólo pasarlo bien. Necesitábamos manifestarnos porque el gobierno no está esperando a que pase el Carnaval. No nos daremos cuenta y ya tendremos la reforma de las pensiones en el Congreso ”, afirma Duda Quiroga, una de las creadoras del evento.

La creatividad carioca para estos carnavales no tiene límites, se han puesto de manifiesto las tendencias de disfraces de este año, haciendo alusión a los paquetes de austeridad del gobierno, la grave crisis financiera de Río, pero también la cabeza de Trump asomando por una tela de ladrillos.

Informacion de Cubadebate y Telesur