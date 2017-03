Argentina: Cristina reitera persecución judicial en su contra

La exmandataria salió hoy en defensa de su hija Florencia Kirchner, citada a prestar declaración indagatoria en la causa conocida como Los Sauces, sobre presuntas irregularidades en esa empresa hotelera.

Se le acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003, apuntó Fernández en un mensaje difundido en las redes sociales.

En esa fecha, señaló, ‘Florencia Kirchner, mi hija, contaba con tan sólo 12 años de edad. Incluso, a la fecha de constitución de Los Sauces S.A., recién había alcanzado a cumplir sus 16 años’.

‘Su relación con dicha sociedad se inicia tras el fallecimiento de su padre (el expresidente Néstor Kirchner), en el carácter de heredera forzosa’, recordó la exgobernante tras agregar que en en las últimas horas le informaron que el juez Claudio Bonadío intentará privar a su hija de su libertad.

‘Todo esto viene ocurriendo, mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial’, manifestó.

‘Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar’, remarcó la exgobernante.

‘Estos hechos de inusitada gravedad y otros de similar magnitud se detallan en el escrito de exención de prisión que esta mañana presenté en representación de mi hija Florencia, y reflejan el increíble deterioro del Estado de derecho desde el 10 de diciembre de 2015’, concluye Fernández en su mensaje.