Historia de fraternidad

Por: MARTA G. SOJO

FOTOS: EDUARDO LEYVA BENITEZ

Una visita de los reporteros de Bohemia a Puerto Príncipe, capital de la república de Haití, brindó la oportunidad, entre otras muchas, de conversar con nuestro embajador ante esa nación, Luís Castillo Campos, sobre diversos temas de interés bilaterales.

Precisamente al coincidir la celebración a principios de marzo de las reuniones en La Habana de la AEC y la V Reunión Ministerial Caricom-Cuba, abrimos nuestro cuestionario indagando sobre sus impresiones del importante evento.

-“En primer lugar hay que destacar que en la propia declaración final de la V Reunión Ministerial de Caricom-Cuba, se recoge en primer término para las islas del Caribe, y en particular para los pequeños estados insulares, la solidaridad con la república de Haití y el compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración, teniendo en cuenta la deuda de gratitud histórica que tienen los países caribeños hacia esa nación y el hecho de que estas colaboraciones se hagan teniendo las prioridades del gobierno haitiano y del respeto total a su soberanía. Estos elementos tan importantes se destacaron en la Declaración Final.

-“Ahora bien ambas reuniones dieron continuidad a todo un proceso que se venia produciendo desde la anterior Cumbre Cuba Caricom, celebrado también en La Habana, y en tal sentido uno de los elementos mas descollante tiene que ver con la actuación de todos los países de Caricom para poder enfrentar los grandes retos que tenemos las islas, en particular los pequeños estados insulares, al cambio climático.

-“En tal sentido se esta implementando desde entonces a acá acuerdos para que los países con mejores posibilidades ayudaren con estrategias de desarrollo para lograr un sistema de alerta temprana, que ayude a atenuar estos riesgos y que permitan investigar los peligros del cambio climático. En particular, programas concretos que se presentaron en la reunión ministerial, relacionados con el mejoramiento de las áreas costeras e igualmente el sistema de saneamiento y la reposición de los arrecifes coralinos en todas las zonas litorales de las pequeñas islas del Caribe.”

En cuanto a la colaboración cubana ¿cómo se desenvuelve? ¿Qué cantidad de personal tenemos aquí y de que sectores?

-“La contribución cubana en Haití ha sido un apoyo que empezó a caminar por niveles históricos de desarrollo. En el año 1998, después de los embates del huracán George, llegaron a Haití los primeros 100 médicos cubanos como respuesta a la situación que se generó. Empezaron a laborar con posterioridad nuevos grupos de colaboradores médicos, que se integraron a este grupo inicial y en el 2010 cuando el terremoto se acrecienta de manera sustancial. Al extremo de que a finales de ese año una cantidad de mil 700 trabajadores de la salud cooperaban aquí, además de un conjunto de graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. El escenario se complicó por el brote de cólera y las labores que fueron necesarias enfrentar en esas circunstancias. Además de la colaboración médica que constituye el foco fundamental que tenemos, sin embargo, en estos momentos, ha descendido en su número porque las condiciones ya variaron al controlarse esta epidemia.

-“En la actualidad contamos con 647 entre médicos, enfermeras, técnicos y personal de servicio permanente. Conjuntamente mantenemos la brigada de educación con 10 personas que llevan a cabo una hermosa labor de alfabetización, deben venir 6 mas para incorporarlos en otras áreas que hace falta alfabetizar en el país y con probabilidad tendremos para el mes próximo, la brigada integrada por 16 participantes.

-“Las tareas desarrolladas a partir del año 1999 hasta acá ha sido un trabajo ingente como demuestran siempre nuestros colaboradores a lo largo y ancho de este país. No resulta fácil, y sin embargo han logrado resultados impresionantes, a pesar de estas dificultades. De no haber existido tantos problemas, puede que los resultados hubieran sido mayores, porque en Haití fue el primer territorio que puso en práctica el método cubano Yo si puedo en las dos versiones, de creole y francés. En este momento hay cerca ya de medio millón de personas alfabetizadas.

-“Igualmente tenemos una brigada de pesca que se dedica al cultivo de peces de agua dulce integrada por 3 compañeros, otra del azúcar que trabaja en la implementación de un central azucarero que tienen en la zona occidental. Tenemos también un trabajador del sector del deporte al mismo tiempo contamos con dos colaboradores de la agricultura y una empresa constructora que tiene alrededor de 32 especialistas que brindan asistencia técnica en la construcción y la industria asesorando en diferentes obras. Esto da un total de 698 cooperantes.”

¿Cómo valora las relaciones Cuba-Haití?

-“Están en un magnifico momento, no han dejado de fortalecerse. Puedes recorrer cualquier zona y dices que eres cubano y el capital de simpatía que hay a nivel de pueblo, en particular por la población desfavorecida es alto. Esto por supuesto no ha sido gratuito, el ejemplo, la ayuda, el aporte, la solidaridad entre Cuba y el pueblo de Haití ha sido sin límites y en esa dimensión lo aprecian.

-“Múltiples ejemplos hay en ese sentido que se remontan a la historia, donde buena cantidad de haitianos se asentaron en territorio cubano en algunas poblaciones, en particular en las regiones orientales, y hoy constituyen familias que a veces no reconoces que son descendientes de haitianos. Estos haitianos sobre todo se volcaron a las labores agrícolas, en el corte de caña, e igualmente contribuyeron al desarrollo de nuestra nación, sin contar el ejemplo imperecedero que dio Haití con su primera revolución negra independentista, fue sin duda un paradigma para la humanidad.”