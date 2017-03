Santos: Acuerdos con las FARC no son renegociables

Cartagena de Indias (Colombia), 24 mar (dpa) – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió hoy que los acuerdos suscritos por su Gobierno con las FARC no son renegociables, aunque pueden ser mejorados por voluntad de las partes.

‘Algunos pretenden renegociarlos en la mitad del camino. Renegociarlos después de haber sido firmados en diferentes instancias, no. Los acuerdos no son renegociables. Los acuerdos, si acaso, son susceptibles de mejorarlos a través de las discusiones’, dijo Santos al instalar un foro sobre el proceso de paz en Cartagena de Indias.

Santos salió así al paso de declaraciones de algunos dirigentes del partido opositor de derecha radical Centro Democrático, que dirige el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, en el sentido de que si esa colectividad gana las elecciones presidenciales de 2018, se introducirán modificaciones al acuerdo.

‘Ahí está la palabra del Estado colombiano y eso es algo que la propia Constitución establece’, advirtió Santos al reiterar que el acuerdo no puede ser modificado de forma unilateral por el Gobierno.

‘No vamos a renegociar ni abrir la puerta para renegociar los acuerdos. Por supuesto que si podemos lograr mejoras en los acuerdos, bienvenido sea, pero tiene que ser de común acuerdo entre las partes’, insistió el premio Nobel de Paz 2016.

Santos indicó que hay personas que quieren ‘descarrilar’ el acuerdo entre su Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y que el país debe estar atento para impedirlo.

‘Aquí ha habido gente que quiere descarrilar el Acuerdo de Paz. No vamos a permitir que se descarrile el Acuerdo de Paz por ningún motivo. Lo he dicho también muchas veces, no es una paz del presidente, no es una paz mía’, afirmó.

Quien fuera el jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz Humberto de la Calle, propuso hace algunos días un pacto de las fuerzas políticas que respaldan el acuerdo con las FARC para defender el texto firmado de cara a las próximas elecciones presidenciales.

De la Calle planteó la iniciativa después de que el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, afirmara que esa colectividad no respetará el acuerdo de paz si llega al poder el próximo año.

Según De la Calle, la postura de Gaviria, uno de los políticos más cercanos a Uribe, representa un serio peligro que podría frustrar el objetivo de terminar el conflicto armado que afecta a Colombia desde hace cinco décadas.

El acuerdo de paz fue suscrito el pasado 24 de noviembre en Bogotá por Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, tras cuatro años de negociación de sus delegaciones en La Habana.

Los casi 7.000 miembros de las FARC están concentrados desde el mes pasado en 26 sectores específicos del país para preparar su reincorporación a la vida legal.

Las armas serán entregadas en tres fases a las Naciones Unidas, que a finales de mayo las destinará a la elaboración de tres monumentos a la paz que estarán en su sede principal de Nueva York, en Colombia y en Cuba.