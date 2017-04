No habrá solución a la pobreza si no cambia el actual orden económico y político mundial

Por Lázaro Barredo Medina

DHAKA, BANGLADESH.- La delegación cubana a la 136 Asamblea de los parlamentarios del mundo recordó ante el plenario la vigencia de las demandas de los países desarrollados hechas hace casi 40 años por el Comandante en Jefe Fidel Castro ante la Asamblea General de la ONU en su condición de Presidente del Movimiento de los Países No Alineados para corregir las desigualdades y asegurar a todos dignidad y bienestar, tema central en los debates de este foro.

La diputada Yolanda Ferrer, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional, subrayó que aquellas visionarias frases planteadas por Fidel siguen siendo justas y urgentes demandas cuarenta años después y no podrán ser resueltas si no se cambia el actual orden económico y político internacional que continua siendo profundamente injusto e insostenible.

“No se podrá avanzar en la erradicación de la pobreza y promover sociedades más justas, como elementos fundamentales del desarrollo sostenible, si no se modifican esos irracionales patrones que mantienen a los países pobres en la penuria y salvaguardan la riqueza de los países ricos”, enfatizó Ferrer Gómez.

Igualmente recordó que las cifras de la distribución desigual en el reparto de la riqueza en el mundo presentan una creciente brecha abismal cuando el 43 por ciento se concentra en manos del 1 por ciento de la población mundial, mientras millones de personas viven en la pobreza extrema y sufren hambre crónica. “Para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan cumplirse, es preciso atender y resolver las causas profundas del subdesarrollo”, abundó.

También destacó la experiencia de nuestro país que, con escasos recursos, sometido a un cruel bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que se mantiene vigente, ha logrado mantener su modelo de desarrollo con resultados positivos, reconocidos internacionalmente y a la vez, mantener su solidaridad con los países más pobres, compartiendo con ellos lo que tenemos y no lo que nos sobra. “Tenemos muchos retos por delante, pero existen voluntad política, apoyo y participación del pueblo para seguir avanzando”, manifestó la diputada cubana.

La 136 Asamblea de la Unión Interparlamentaria hizo una enérgica condena al bárbaro acto de terrorismo ocurrido en San Petersburgo, que será la sede de su próxima reunión, y guardó un minuto de silencio. La delegación rusa ratificó que la 137 Asamblea en esa ciudad tendrá todas las condiciones adecuadas para su desempeño.

Asimismo el plenario acordó una resolución sobre la necesidad de una acción internacional urgente para salvar a millones de personas de la hambruna y la sequía en regiones de África y Yemen.

Mientras tanto, concluyeron los debates en las comisiones para aprobar proyectos de resolución o insertar los análisis perspectivos de asuntos prioritarios para el mundo.

La más candente fue la comisión de paz y seguridad internacional donde durante tres días se enfrentó una fuerte discusión de los países desarrollados con el resto de las naciones en el análisis de un proyecto de resolución que condena la intervención externa y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, sobre cuyo texto fueron presentadas 143 enmiendas.

El grupo geopolítico doce mas plus, que agrupa a los países desarrollados, trató de diluir el contenido y evitar la condena a los pretextos de derechos humanos y de la “responsabilidad de proteger” que arguyen para violar los principios de respeto a la soberanía consagrados en el derecho internacional, e incluso trató de impedir la aprobación del texto, lo cual finalmente fue derrotado.

La delegación cubana presentó varias enmiendas para reafirmar la necesidad del respeto a la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados y el diputado Lázaro Barredo subrayó en el debate que en esa discusión no se estaba en presencia de un acuerdo o desacuerdo sobre el texto, sino que estamos viendo las dos concepciones sobre la gobernanza del planeta, porque no se acepta la indivisibilidad de los derechos humanos y se quiere distorsionar el concepto de soberanía. “Un grupo de países aquí pretenden determinar las reglas de juego para el mundo: no es como tú quieras ser, es como yo digo que tú tienes que ser”, enfatizó.

Otra gran discusión se originó en la comisión de derechos humanos sobre otro proyecto de resolución sobre el tema de la diversidad en el marco del 20 aniversario de la declaración universal sobre la democracia, donde nuevamente los representantes de un grupo de países desarrollados quisieron forzar la discusión hacia la aprobación de enfoques que niegan la diversidad de particularidades históricas, culturales, sociales y religiosas existentes, así como de sistemas jurídicos, políticos y filosóficos diferentes.

La diputada Surina Acosta manifestó en la discusión que el termino democracia sirve hoy como instrumento de la geopolítica para definir estereotipos y, sobre todo, para injerir en los asuntos de los Estados. “No conculcamos con esa tendencia a estandarizar valores, supuestamente desde principios democráticos universales, donde se ve con aprehensión lo diferente, a pesar de que no hay una sola definición conceptual sobre la democracia que no lo refiera al sistema político donde el pueblo ejerce la soberanía o la doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”, recalcó.

En esta misma comisión se expresaron las consideraciones y prácticas sobre el papel de los parlamentos en la promoción de la salud y el bienestar de los adolescentes, donde nuestro país presentó algunas de sus politicas en la atención prioritaria hacia ellos.

Por su parte la comisión de asuntos de las Naciones Unidas intercambió sobre las experiencias en el seguimiento parlamentario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) y la preparación del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de la ONU. La delegación cubana expuso los procesos en marcha en el país para su implementación y cumplimiento y destacó las labores de la Asamblea Nacional en el seguimiento de las metas principales de la ONU, asi como la discusión con la sociedad el año pasado de la conceptualización del modelo económico y las bases para el plan de desarrollo económico y social hasta el 2030.

La delegación cubana sostuvo, asimismo, encuentros bilaterales con el Presidente del parlamento de Namibia y la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam antes de concluir en Dhaka esta reunión parlamentaria mundial.

A continuación incluimos la INTERVENCION DE LA JEFA DE LA DELEGACION CUBANA. DIPUTADA YOLANDA FERRER GOMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE RELACIONES INTERNACIONALES, DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, DE LA REPUBLICA DE CUBA. DHAKA ABRIL 2017

Señor Presidente

Señoras y señores parlamentarios e invitados

Agradecemos al Parlamento de Bangladesh las condiciones creadas para el trabajo de esta 136 Asamblea de la UIP.

El actual orden económico y político internacional continúa siendo profundamente injusto e insostenible y excluye los intereses legítimos de los países del Sur, a lo cual se agrega la carga de la crisis económica y financiera, con sus consecuencias sociales y políticas.

No se podrá avanzar en la erradicación de la pobreza y promover sociedades más justas, como elementos fundamentales del desarrollo sostenible, si no se modifican esos irracionales patrones que mantienen a los países pobres en la penuria y salvaguardan la riqueza de los países ricos.

Las cifras de la distribución desigual en el reparto de la riqueza en el mundo presentan una creciente brecha abismal. El 43 por ciento se concentra en manos del 1 por ciento de la población mundial. Millones de personas viven en la pobreza extrema y sufren hambre crónica. Para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan cumplirse, es preciso atender y resolver las causas profundas del subdesarrollo.

Señor Presidente:

El culto a la dignidad plena de los seres humanos es la Ley Primera de la Constitución de la República de Cuba.

Una Revolución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, próxima ya a cumplir 60 años ha asegurado a todos y a todas el ejercicio del derecho a una vida digna.

Edificar la sociedad socialista, prospera y sostenible que ha elegido nuestro pueblo es objetivo central por el que trabajamos en el Parlamento cubano.

Los logros en la educación, la salud y muchos otros aspectos de la vida social¸ la participación política del pueblo en cada uno de nuestros objetivos y retos; el enfrentamiento a todo vestigio de discriminación que pueda subsistir; la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos y niveles en igualdad de derechos y oportunidades con los hombres, así como el hecho de que en Cuba ningún ciudadano quedará jamás desprotegido, son elocuentes ejemplos de ello.

Cuba, con escasos recursos, sometida a un cruel bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que se mantiene vigente, ha logrado mantener su modelo de desarrollo con resultados positivos, reconocidos internacionalmente y a la vez, mantener su solidaridad con los países más pobres, compartiendo con ellos lo que tenemos y no lo que nos sobra.

Tenemos muchos retos por delante, pero existen voluntad política, apoyo y participación del pueblo para seguir avanzando.

Sr Presidente;

Miles de millones de personas podrían mejorar sustantivamente sus vidas si los países desarrollados cumplieran, al menos, con su compromiso de Ayuda Oficial para el Desarrollo y si se destinaran mayores recursos a promoverlo, en lugar de financiarse enormes gastos militares, cuyo presupuesto rebasa la escalofriante cifra de más de un millón de millones de dólares.

¡Cese la filosofía del despojo y desaparecerá la filosofía de la guerra!, afirmó en la ONU EN 1960 nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Como parecen dichas como para este momento, quisiera concluir con las palabras que él pronunciara ante el XXXIV Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el 12 de octubre de 1979, en su carácter de Presidente del Movimiento de los Países No Alineados, cito:

El intercambio desigual, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

La inflación que se nos exporta, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

El proteccionismo, arruina a nuestros pueblos. ¡Y debe cesar!

Los recursos financieros que reciben los países en desarrollo, son insuficientes. ¡Y deben ser aumentados!

Los gastos en armamentos, son irracionales. ¡Deben cesar y sus fondos empleados en financiar el desarrollo!

El sistema monetario internacional que hoy predomina, está en bancarrota. ¡Y debe ser sustituido!

Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa, son insoportables y no tienen solución. ¡Deben ser canceladas!

El endeudamiento abruma económicamente al resto de los países en desarrollo. ¡Y debe ser aliviado!

El abismo económico entre los países desarrollados y los países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir se agranda. ¡Y debe desaparecer!

Tales son las demandas de los países subdesarrollados. Fin de la cita.

Y Tales siguen siendo, casi cuatro décadas después, justas y urgentes demandas.

Muchas Gracias