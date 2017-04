Putin recibe a Tillerson en Moscú(+video)

“El presidente ruso, Vladímir Putin, está reunido con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el Kremlin”, anunció Peskov.

El portavoz del Kremlin no dio más detalles sobre los temas de discusión entre los tres políticos. Algunos analistas creían que no iba a celebrarse la reunión entre Putin y Tillerson debido a la tensión actual entre las dos naciones, en particular por el asunto sirio.

Este martes, el secretario de Estado estadounidense mantuvo conversaciones con el canciller ruso que, a su vez, ha indicado que la visita de Tillerson a Moscú –la primera como secretario de Estado de EE.UU.– es una “buena oportunidad para aclarar las perspectivas de cooperación”, entre ellas, el establecimiento de un frente antiterrorista amplio.

https://youtu.be/