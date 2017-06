Según indican hoy varios medios de prensa locales, entre ellos el diario Página 12, la exmandataria encabezará ese día el acto de presentación de esta plataforma en el estadio de Arsenal, en el partido de Avellaneda, donde se prevén asista unas 30 mil personas.

Será la única oradora del evento y su discurso se centrará en la necesidad de frenar el ajuste puesto en marcha por el presidente Mauricio Macri, reflejó Página 12.

El acto coincidirá con una fecha histórica para el país, el día del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

Fernández anunció el pasado 14 de junio por sus cuentas oficiales en las redes sociales las propuestas de esta plataforma, que lleva el lema Unidad ciudadana para volver a tener futuro.

El frente está integrado por el partido Compromiso federal, del Gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; Frente Grande (intendente Mario Secco); Kolina (del diputado nacional Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (de Martín Sabbatella) y el Partido de la Victoria (de Aldo San Pedro).

‘No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro’, reza el texto de esta iniciativa.

En el documento, de 15 ejes, sus promotores apuntaron que quienes lo firman ‘nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia’.

La campaña electoral está entrando en su mayor apogeo. Ya el próximo 24 de junio vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

Según el cronograma el 13 de agosto se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 22 de octubre es el día pactado para renovar un tercio del Senado y casi la mitad de la cámara de Diputados del Congreso Nacional.