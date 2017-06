Por Maylín Vidal Buenos Aires, 20 jun.- Una repleta cancha Arsenal de Sarandí, en la provincia argentina de Buenos Aires, sirvió hoy para poner en marcha Unidad Ciudadana, frente con el cual la expresidenta Cristina Fernández regresa con todo de cara a las elecciones legislativas.

Miles y miles de personas se agruparon desde horas del mediodía para respaldar esta plataforma mientras que Fernández, en su primer gran acto multitudinario tras terminar su ciclo como mandataria en 2015, emocionada, y en algún momento con la voz quebrada, lanzaba sus propuestas.

‘Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana para que lo entiendan todos’, dijo entre miles de vítores.

No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar, esto tiene que darnos las fuerzas a todos para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora, expresó Fernández desde la tribuna mientras cientos de personas -se calcula que más de 30 mil- la aplaudían.

Cristina te amamos, vamos a volver, gritaban los allí congregados mientras que la exmandataria emocionada se tocaba el corazón.

Hola, dijo al subir a la tribuna, muéstrenme sus banderas, convidó a los presentes. En el fondo se escuchaba a todo pulmón el grito de Argentinaaaaaaaaa, patria sí, colonia no.

Nuevamente ha caído sobre nuestro país este fantasma del desempleo, de la precarización laboral, de los bajos salarios que durante tantos años no habíamos sufridos y ayer, agregó, nos desayunamos con la última.

Además de la deuda de casi 100 mil millones de dólares que se ha contraído en apenas año y medio nos quieren dar 100 años más de deuda, señaló Fernández.

La exgobernante llamó a los presentes a poner todas las energías en organizar y movilizar a los ciudadanos, a nuestros jóvenes, a nuestros compatriotas.

Los convoco a esta unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos porque estoy convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos, manifestó.

La Unidad Ciudadana trata de representar los intereses de hombres y mujeres de carne y hueso, resaltó la ex mandataria entre los gritos de la muchedumbre que cantaba ‘Cristina senadora, Cristina presidenta’.

‘Vengo ahora a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Vengo a sumarme como una más a este espacio porque esta preocupación, esta indignación y tristeza que recorre la sociedad, me conmueve también y no me parece justo que estemos sufriendo’, puntualizó.

Siento que le han desorganizado la vida a gente, que nos han desorganizado la vida. Necesitamos ponerle un límite a este Gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste, advirtió.

Fue una tarde para muchos histórica en este feriado nacional, Día de la Bandera y del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrado, creador de este símbolo nacional.

Al Arsenal llegaron familias completas, algunas representando a agrupaciones, otras de manera espontánea que se agolparon en la puerta de la cancha desde horas tempranas.

El nuevo frente Unidad Ciudadana está compuesto por los partidos que integraban el Frente para la Victoria, aunque formalmente sin el Partido Justicialista.

Son cinco en total: Compromiso federal, del Gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; Frente Grande (intendente Mario Secco); Kolina (del diputado nacional Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (de Martín Sabbatella) y el Partido de la Victoria (de Aldo San Pedro).

Con este acto Fernández avanza hacia las elecciones legislativas que tendrán su primera fase el 13 de agosto con las PASO (Primaras abiertas, simultáneas y obligatorias) y luego las Legislativas el 22 de octubre, donde se renovará un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. (PL)