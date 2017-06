Luego de meses de especulaciones, finalmente se conoció la noticia a pocas horas de cierre del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

Por este frente y después de una bancada en la Cámara de Diputados, encabezan la lista la economista Fernanda Vallejos, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, Fernando Espinoza, Leopoldo Moreau, Roberto Salvarezza y Hugo Yasky, entre otros.

Ya Fernández lo había dicho en sus intervenciones, en la que llamó una y otra vez al pueblo a unirse, que si era necesario regresaría.

‘Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana para que lo entiendan todos’, expresó la exmandataria el martes en una aborratada cancha Arsenal del partido bonaerense de Avellaneda.

No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar, esto tiene que darnos las fuerzas a todos para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora, manifestó.

Convocó a esta Unidad Ciudadana, a la unidad de todos los argentinos porque estoy convencida, señaló, que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos.

Siento que le han desorganizado la vida a gente, que nos han desorganizado la vida. Necesitamos ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste, advirtió Fernández.

El nuevo frente Unidad Ciudadana está compuesto por los partidos que integraban el Frente para la Victoria, aunque formalmente sin el Partido Justicialista.

La plataforma versa sobre una serie de 15 propuestas en la que los firmantes señalan que resulta imprescindible construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la Unidad Ciudadana para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno.

El problema no es el pasado que todos y cada uno de los argentinos tenemos, sino que con las políticas del gobierno de Cambiemos no hay futuro para nadie. Queremos volver a tener futuro. Queremos volver a tener un país donde era posible tener proyectos y un plan de vida, indica el texto.

Este sábado también el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo confirmó en un mensaje en el servicio de microblogging Twitter su precandidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires desde su nuevo frente Cumplir, dentro del Partido Justicialista.

En tanto Cambiemos, la alianza que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, oficializó los aspirantes a una curul en el Senado y Diputados por esa misma provincia, cuya lista lidera el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, acompañado por la titular de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), Gladys González.

Por su parte la candidatura a Diputados la encabezan Graciela Ocaña, seguida por el Héctor Flores.

Mientras el expresidente Carlos Menem confirmó que competirá en las elecciones primarias como precandidato a senador por La Rioja, con la que buscará su tercer mandato en la Cámara alta.

Los partidos, alianzas y frente electoral que faltan tienen hasta la medianoche para presentar sus precandidatos, la lista mediante color o nombre, los avales correspondientes, la declaración jurada de todos los postulados y la plataforma programática.

Según el cronograma electoral, la campaña electoral para las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) echará andar oficialmente el 14 de julio hasta el 11 de agosto.

Dos días después se realizarán las elecciones y, tras los resultados, iniciará un nuevo ciclo camino al 22 de octubre, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 integrantes) y un tercio del Senado (24 miembros correspondientes a ocho provincias).