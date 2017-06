Por MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA. Fotos MARTHA VECINO

Decir Turquía es decir sofisticación y lejanía, al estar ubicada como nación intercontinental entre Asia y Europa. El pueblo turco tiene sus singularidades, como todos en este vasto Universo. No obstante esta verdad, también existen muchos puntos de coincidencia, beneficiosos para la amistad y el entendimiento.

Turquía es un increíble paraje cultural, natural, y de influencia política y económica no solo en la península de Anatolia y Tracia, en la zona de los Balcanes, sino en la región de Oriente Medio y en el mundo.

Es deber del ser humano potenciar y cultivar los espacios comunes de coincidencias para la concordia, el desarrollo y el mejoramiento de la vida en una Tierra, ya de por si plagada de dificultades, debido a nuestras propias irresponsabilidades. Es entonces que, impulsada por esos objetivos BOHEMIA le realizó una entrevista exclusiva a la excelentísima embajadora plenipotenciaria de la República de Turquía en Cuba, señora Berris Ekinci.

El intercambio de esta reportera con la embajadora turca, coincidió felizmente con la visita a esa nación euroasiática del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibido por el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdoğan, quien por su parte estuvo en la Isla en febrero de 2015.

Revista BH- Mustafa Kemal “Atatürk “es el padre fundador de la República de Turquía (29 de octubre de 1923). A raíz de todo ello surgió la ideología, del kemalismo, la cual combinaba el progreso social con un profundo sentimiento nacional. Esta ideología le otorga un papel fundamental al estado y al ejército como garantes de los logros republicanos. ¿Cuánto de Atatürk hay en la Turquía de 2017? y ¿Por qué se celebra cada año el 19 de mayo como el Día de la Conmemoración de Atatürk, de la Juventud y el Deporte? ¿Qué hace ese día el pueblo y la nación en general?

Embajadora BE: Mustafa Kemal Atatürk es fundador de la Republica Democrática, Moderna y Secular de Turquía. El 19 de mayo de 1919 refleja la fecha en que Atatürk llego a Samsunn para comenzar el levantamiento del pueblo turco en contra de los aliados de la Primera Guerra Mundial los cuales se habían propuesto desmembrar el ya decadente imperio turco otomano. Esa es la fecha que nosotros tenemos establecida como el comienzo de las Guerras por la independencia de Turquía. De conformidad con el deseo de Atatürk que el 19 de mayo de 1938 se instauró la celebración y el Día por la Juventud y el Deporte.

Atatürk le daba muchísima importancia a la juventud porque veía en ella el futuro de la nación, de hecho dejó para ellos un mensaje particular.

El 19 de mayo de 1981 cuando se cumplió el Centenario del natalicio de Atatürk, la Republica de Turquía decidió cambiar el nombre de esta celebración, que antiguamente había sido Día de la Juventud y el Deporte, por Día de la Conmemoración de Atatürk, la Juventud y el Deporte. Se conoce también el 19 de mayo como el cumpleaños de Atatürk.

Primero que todo yo tengo que asegurarle que Atatürk ocupa un lugar muy especial en los corazones del pueblo turco. Y fue él quien introdujo los valores universales en la Turquía moderna. Por ejemplo, es gracias al empoderamiento que dio a las mujeres que yo estoy sentada acá hoy con usted en calidad de embajadora de Turquía y disfruto de los mismos derechos que mis colegas hombres. Además con relación a cuestiones civiles yo quisiera también decirle que las mujeres disfrutan de los mismos derechos que los hombres en temas relativos a herencias y varios otros.

Las huellas de Atatürk están muy presentes en Turquía y yo pudiera decirle que cada día se refuerzan aun más, e incluso me atrevo a aseverar que continuara siendo así por mucho tiempo.

Revista BH- Según algunas fuentes consultadas el crecimiento económico de Turquía alcanzó en 2015, el 4,5 por ciento del PIB, pero en 2016 cayó hasta el 3,3 por ciento debido al intento de golpe de Estado en julio. Y para 2017 las previsiones siguen siendo moderadas de un 3 por ciento debido a la caída del consumo. ¿Qué políticas económicas se están ejecutando para mejorar la situación? ¿Cómo repercute esto en la población?

Embajadora BE: Desde luego el año 2016 ha sido un año muy difícil para Turquía. El fallido golpe de Estado, y la situación de la región han tenido un impacto negativo en la economía turca. No obstante, los pasos dados por el Gobierno ya comienzan a dar fruto. En febrero se experimentó un decrecimiento de las tasas de desempleo. En mayo se vio también el aumento de la confianza de los consumidores, y el gobierno ha garantizado en los préstamos del gobierno a las pequeñas y medianas empresas, esto trajo consigo que se haya visto un incremento en la cantidad de préstamos que han sido otorgados a empresas. El gobierno también introdujo la medida de reducir los impuestos a muebles, electrodomésticos, y algunos otros productos, y en el sector inmobiliario. Desde 2013, se ha experimentado una mayor producción manufacturera, además la mayor producción la tuvo el sector automotriz. El crecimiento del PIB aumentó un 5 por ciento en el primer trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016. Algunas organizaciones internacionales han estado previendo que Turquía iba a tener un crecimiento de su PIB de alrededor de un tres por ciento, pero algunas organizaciones como el Banco Mundial, y la OCDE, han aumentado esas predicciones. Otro suceso también positivo es el incremento, en el mes de abril, del sector turístico en un 18 por ciento. Al parecer la economía se va revitalizando, y esperamos desde luego que esta tendencia continúe y sabemos que el gobierno pondrá sus esfuerzos en este sentido.

Revista BH- Se requiere de una gran voluntad política para resolver los problemas humanitarios. En esto Turquía es ejemplar en relación con la crisis humanitaria que vive Oriente Medio y África. Ankara suscribió un pacto migratorio concluido con la UE, el cual ha dado frutos, con un flujo migratorio que llega a Grecia por el mar Egeo mucho menos importante que en 2015. ¿Me podría ahondar en esta cuestión?

Embajadora BE: En términos de ayuda humanitaria Turquía desempeña un papel fundamental. Ahora mismo le damos albergue a unos 3,5 millones de refugiados, de ellos 3 millones son de origen sirio. La comunidad internacional le otorga mucha importancia al papel que desempeña la República de Turquía. Y en Estambul por primera vez se celebró la primera cumbre humanitaria. Tomando en consideración la tragedia que vive el pueblo sirio, el gobierno turco ha adoptado la política de “puertas abiertas” para los ciudadanos de este país. A ellos les damos acceso a la salud, a la educación y al mercado laboral. Nosotros consideramos que en el caso especifico de los niños, no se les debe privar de su derecho a la educación. Hasta ahora hemos gastado unos 15 millones de dólares de nuestro presupuesto nacional. Ha habido aporte de los diferentes municipios y de organizaciones no gubernamentales (ONG) turcas, y esa cifra invertida en los refugiados sirios sea ahora de 26 mil millones de dólares. Así que como país, como Turquía, hemos gastado más de 26 mil millones de dólares para garantizar la asistencia a los refugiados. Pero las expectativas que teníamos sobre la comunidad internacional están muy lejos a lo esperado. Nosotros tenemos la convicción, la creencia que esta carga por así llamarla, debe ser compartida por la Comunidad Internacional, ya que no debe ser puesto el peso completo en los hombros de uno o dos países. Hasta el momento ha habido mucha retórica al respecto pero no hemos visto muchas acciones concretas en este sentido.

Ha habido también una dimensión desde el punto de vista de la Unión Europea (UE). Desde el verano de 2015 hemos estado trabajando de conjunto con la UE sobre temas migratorios. Y hemos asumido el compromiso de evitar el flujo migratorio a través del mar Egeo. Nosotros, en gran medida, hemos puesto un Pare al contrabando de personas por esta vía con destino a Grecia. Le puedo poner un ejemplo con cifras, a desde comienzos de 2015 hasta el 18 de marzo de 2016, que fue cuando se aprobó este acuerdo más de mil personas, que trataban de cruzar ilegalmente, perdieron sus vidas. Después del 18 de marzo esas cifras disminuyeron a 31 personas. Ahora desde luego le corresponde a la UE asumir sus compromisos. Como usted conoce estaba el asunto también de la escisión de visado para los ciudadanos turcos, esto fue una de las promesas de la UE, hacer que Turquía formara parte del Tratado Schegeen, y todavía estamos esperando que este acuerdo entre en vigor. Es esta la etapa en la que estamos ahora mismo con la UE con respecto a los temas migratorios.

Revista BH– Recientemente, Turquía aprobó un referéndum que planeta alrededor de 18 nuevas reformas que se aplicarán luego de 2019. ¿Cuál de esas nuevas medidas considera sea la más importante y por qué?

Embajadora BE: El 16 de abril de este año, el Referendo es algo que reviste importancia cuando uno lo ve desde el punto de vista democrático porque el 85 por ciento de la población fue a ejercer su derecho al voto. Y esto representa una cifra bien alta. Y más del 51 por ciento votó a favor de las reformas constitucionales. Estas enmiendas racionalizan el poder ejecutivo y hacen al Presidente que también es elegido directamente por la población, lo sujetan al Parlamento, tienen que rendir cuenta al Parlamento. Lo que hizo este Referendo fue corregir algunos fallos que habían emergido de otras reformas anteriores; una de estas reformas establecía que el Presidente ya no fuera elegido directamente por el Parlamento sino por la población, independientemente de esto la Constitución solo le daba al Presidente del país un poder simbólico, pero ahora el poder ejecutivo queda en manos del mandatario y va entonces a tener un sistema presidencialista. Desde luego estos cambios no van a entrar en vigor inmediatamente, sino en 2019, mientras tanto se están aprobando ciertas regulaciones que irán en paralelo con estas reformas.

Esto representa un cambio histórico para Turquía sin embargo, esto no cambia el régimen constitucional del país. Turquía continúa siendo una Republica democrática secular y social en donde gobierna el imperio de la Ley.

Esta decisión de hacer reformas a la Constitución fue un tema llevado a la población, a la decisión del pueblo, y partiendo de los resultados de un 51 por ciento frente a un 49 por ciento, se observa que hubo personas que tuvieron sus dudas con respecto a este tema. Cada persona tuvo el derecho, de ejercer su derecho como ciudadano.

Revista BH– Turquía es miembro de la OTAN, lo que lo hace un socio militar ineludible, y ¿Qué hay de una futura entrada de la nación euroasiática a la Unión Europea (UE) ? ¿Hay avances en las negociaciones?

Embajadora BE: Las relaciones con la UE son de larga data, han tenido sus altas y bajas. Empezaron en 1963 con el acuerdo de asociación y las relaciones continuaron sobre la base del acceso a las negociaciones. Estamos cooperando en diversas materias. Tenemos la Unión de Aduanas. Trabajamos de conjunto en temas relativos a economía, seguridad, energía. El fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Turquía, no solo son de interés de estas partes involucradas, sino del resto de las naciones de la región.

Es cierto que van lentamente las negociaciones, pero este 25 de mayo, en Bruselas, nuestro presidente se reunió con el presidente de la comisión europea y con Donald Task que es el presidente del Consejo europeo. Los líderes intercambiaron sus puntos de vista y decidieron de conjunto revitalizar el debate, o sea las negociaciones para las relaciones entre Turquía y la UE.

La UE presentó una hoja de ruta-plan de acción- para los próximos 11 meses. En ese plan de acción se delimitaron varios temas; política exterior, seguridad, aviación, la lucha contra el terrorismo, ayuda humanitaria, migraciones, energía, y transporte. También vamos a comenzar un proceso para modernizar, actualizar nuestro acuerdo aduanero. Por supuesto, este acuerdo no sustituye las negociaciones para el acceso de Turquía a la UE. Pues para nuestra adhesión a la UE existe otro proceso. Lo que nosotros esperamos de la UE es que estas negociaciones se basen en el respeto mutuo, e igualdad de condiciones.

Revista BH– Ankara ha solicitado a Estados Unidos la extradición del clérigo Fethullah Gülen, quien reside en Pensilvania, y es acusado de haber instigado el fallido golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan del pasado año. ¿Hay alguna respuesta favorable a la petición?

Embajadora BE: La organización terrorista liderada por Fethullah Gülen llevó a cabo el fallido golpe de estado con el objetivo de derrocar al presidente, elegido democráticamente y así romper el orden constitucional del país. Se trató de un ataque terrorista. Todos los vivimos. Yo de hecho estaba en Ankara esa noche y le puedo decir que fue una noche de terror. Nosotros vimos a los perpetradores poniendo bombas en nuestro Parlamento, atacando a la policía y a la casa matriz de la inteligencia, con tanques, helicópteros, pero el pueblo turco se levantó en contra de este golpe y gracias a esto no tuvo éxito. No obstante, dejó como resultado 242 personas muertas y más de dos mil heridos.

El jefe de esta organización terrorista vive en los Estados Unidos, en Pensilvania, después de julio, e incluso antes se ha intercambiado información pertinente con las autoridades pertinentes de los Estados Unidos, pero muy a pesar de todo ello, aun hoy no se ha dado una respuesta positiva en relación a la extradición de este líder. Lo cual apreciamos un poco contradictorio, si lo comparamos con las relaciones que tenemos nosotros con los Estados Unidos. El debate y negociaciones en este tema aun continúan, y fue tratado por el Presidente de Turquía durante su visita a Washington.

Revista BH- Rusia, Turquía e Irán crearon un mecanismo para supervisar el alto el fuego en Siria. ¿Cuál es el papel de su gobierno en la lucha contra el terrorismo regional?

Embajadora BE: Nosotros creemos que el fin del conflicto en Siria únicamente puede lograrse por la vía política. Y para ello hay que materializar; tener acciones concretas. Y es por eso que Rusia y Turquía, se pusieron de acuerdo para concretar un alto al fuego en diciembre de 2016. La reunión que se celebró en Astaná se hizo con el objetivo de mantener el alto al fuego y de construir, de fortalecer, de fomentar la confianza. Uno de los resultados concretos de esta cita fue precisamente el establecimiento de un mecanismo de monitorea para este alto al fuego que estaría supervisado por Rusia, Turquía e Irán. Otro resultado concreto fue la declaración iraní como mediador de este mecanismo.

En el marco de la reunión de Astaná, en mayo último, estos tres países firmaron un memorando en relación con la escalada de la situación, y a la delimitación de las áreas para el alto al fuego. Se estableció asimismo un grupo de trabajo conjunto, ya se han realizado dos reuniones en mayo, en Ankara.

Turquía no diferencia entre una organización terrorista y otra. Tenemos la determinación de luchar contra el terrorismo sin discriminar una de otra. Y estamos decididos a continuar la lucha en contra de este flagelo. De igual manera lucharemos contra el WPG en Siria que es como el PKK en Turquía. Por eso nosotros no aceptamos la posición de los Estados Unidos de proveer de armamentos pesados a esta organización en Siria. Se trata de un asunto de seguridad nacional para Turquía, de modo que continuaremos la lucha contra el terrorismo con gran determinación.

Revista BH- Turquía tiene un especial interés en el intercambio económico, comercial y de inversiones en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se da este interés para Cuba?

Embajadora BE: Desde ya hace algunos años, Turquía esta enfocando su política exterior en América Latina y el Caribe. Tenemos un creciente números de embajadas en la región; 13 embajadas y un consulado general. Estamos también fortaleciendo los vínculos institucionales con la región. En este marco le concedemos mucha importancia al fortalecimiento de los vínculos con Cuba. La visita de nuestro Presidente a Cuba en 2015 marcó un hito, a lo cual se le da mucha importancia. Quisiera aprovechar la oportunidad para decir que el pueblo turco no olvida la visita del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro al país en 1997, independientemente de que no haya sido una visita oficial sino en el contexto de la Conferencia Internacional de Hábitat.

Las relaciones económicas, tengo lamentablemente que decir que estas no reflejan el mismo nivel satisfactorio de las relaciones políticas entre nuestras dos naciones. Así que de conjunto tendremos que trabajar en ese sentido. Desde luego existen ya algunas acciones concretas, por ejemplo, el comienzo de los vuelos de las aerolíneas turcas a La Habana, de momento son solo tres veces a la semana pero pudiera haber en el futuro un aumento de la frecuencia. Estos vuelos han propiciado el turismo turco hacia Cuba. Y ya para 2017 se verá un incremento de las cifras del turismo gracias a la aerolínea. Estos vuelos salen desde Estambul que es un punto de entrada regional, o sea que también invita al resto de las personas del área a visitar a Cuba.

Desde el punto de vista empresarial los hombres de negocios turcos están cada vez mas interesados en Cuba, de explorar las potencialidades del país, de conocer las condiciones, la atmósfera de acá. Existen muchas potencialidades para la cooperación: construcción, turismo, agricultura, energía, salud, desde luego. Se están viendo muchas posibilidades, negociaciones pero hasta el momento no hay nada concreto. Pero estoy convencida que para 2017 habrá algunos cambios, algunas acciones.

A finales de abril de este año, el día 24, acogimos más de 40 hombres de negocios. La delegación obtuvo más éxitos de los que esperábamos, y creemos que este tipo de encuentro, cara a cara, entre los sectores empresariales de ambas naciones, es la mejor manera para poder llegar a algunos acuerdos concretos. Cuando decimos eso nos referimos a algunos casos que vienen los empresarios turcos con algunos proyectos preconcebidos, y al estar acá y presentarlos a la contraparte cubana, identifican de conjunto un área de mayor beneficio o de mayor interés.

En noviembre se estará celebrando la Feria de La Habana. Y cada año se incrementa el número de compañías turcas que participan en esta Feria. En 2017 esperamos que haya una mayor representación del sistema empresarial turco.

Nuestros volúmenes comerciales son muy bajos, esto puede ser incrementado, tienen que ser incrementado, poniendo énfasis en el comercio directo entre Cuba y Turquía. Yo pienso que lo más importante es tratar mostrar más de Cuba a esos hombres de negocios que llegan al país, ponerlos más en contacto con la contraparte cubana para que se conozcan a mayor cabalidad. Tenemos que transformar la retórica en acciones concretas.

Ha habido varias acciones culturales que se han celebrado de manera puntual pero no hemos sido capaces aun de darle la continuidad que merece o quizás no hemos podido llevarla al grueso de la audiencia, pero es algo sobre lo que se trabaja. Ya hemos tenido algunas visitas, encuentros con el Ministerio de Cultura, porque tenemos la intención de visibilizar más a la cultura turca acá en Cuba. La cultura trae consigo que las personas se conozcan, cara a cara, es poner de frente a las personas y esto desde luego tiene su impacto positivo en el resto de las relaciones entre Cuba y Turquía.

Tengo entendido que hace dos o tres años atrás, se celebró en La Habana el Festival de cine turco, y que fue bien exitoso. Así que estamos poniendo nuestros esfuerzos para celebrar uno de este tipo en la segunda mitad de fin de año, o la primera mitad del año siguiente (2018). También trabajamos por celebrar, en el futuro, el Primer Festival de la cultura turca en La Habana, con culinaria y artistas. Y como las telenovelas turcas son hoy en día muy populares en todo el mundo (somos el segundo país después de los Estados Unidos en exportación de series). Este es otro proyecto que tenemos para traer telenovelas turcas a la televisión cubana.

En la Universidad de La Habana tenemos fundada la cátedra de historia y cultura turca que ayuda también a fomentar las relaciones culturales. Yo sostuve recientemente un encuentro con la decana de la Facultad de Artes y Letras, que es donde esta la cátedra, para “sacarla” de la Facultad, y hacerla más conocida por el estudiantado cubano. En este sentido estamos en conversaciones con la UH para desarrollar actividades en toda la Casa de Altos estudios.

Revista BH- ¿Desea Añadir algo más?

Embajadora BE:: Yo estoy aquí con los mejores deseos y la voluntad para fortalecer los nexos entre Cuba y Turquía, labor realizada igual por mis antecesores. Como decimos nosotros “poner mi granito de sal en la sopa”.