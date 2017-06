Bogotá, 23 jun (PL) Cuando se convierta en partido político las FARC-EP está dispuesta a participar en las elecciones del 2018 en una convergencia de la izquierda, afirmó el comandante Andrés París, al intervenir en el Congreso de la Unión Patriótica.

El jefe guerrillero participó como invitado en la sesión inaugural del VI Congreso de esa agrupación, en cuyo plenario expresó que “estamos dispuestos a participar de una convergencia lo más amplia posible, sin que nosotros propongamos candidatos presidenciales”, acotó.

El miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo añadió que ya han conversado al respecto con distintas agrupaciones de la izquierda, en las que se respira un sentimiento proclive a buscar la paz y la unidad.

En su intervención en la sede de la Asociación de Jóvenes Cristianos en Bogotá, donde tiene lugar el congreso, París reiteró que las FARC-EP tendrá su congreso fundacional en septiembre próximo, cuando la organización insurgente pasará a ser un partido político.

Sobre el tema electoral, la presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Abella, aseguró que se debe trabajar duro para que los sectores alternativos lleguen unidos a las elecciones.

Si nos unimos podemos tener al primer presidente o presidenta de la República de la izquierda”, afirmó en su discurso en su discurso inaugural la líder de esa formación verde-amarilla.

En la apertura de la máxima reunión de la UP también fueron invitadas otras figuras de la izquierda democrática del país, como la candidata presidencial Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, la senadora ecologista Claudia López y la extitular del Polo Democrático Alternativo Clara López.

En sus palabras de saludo al Congreso, Córdoba manifestó que en Colombia hay que llegar a una Asamblea Constituyente, por lo cual va a seguir trabajando.

Por su parte, Petro se refirió a la necesidad de construir un programa entre todos los ciudadanos que le de la victoria en el 2018 a las fuerzas democráticas.

“Si yo no soy candidato presidencial, me sentiría muy complacido con apoyar un aspirante diferente, siempre y cuando exista un acuerdo al respecto”, expresó el ex jefe guerrillero del M-19.