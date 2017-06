Dos cruentos tiroteos ocurrieron hoy en EEUU, uno en Virgina, cerca de Washington, y otro en San Francisco, con al menos 4 muertos y varios heridos, entre ellos un prominente congresista republicano.

Un hombre armado abrió fuego el miércoles contra legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos que practicaban para un partido benéfico de béisbol cerca de Washington, y resultó herido el congresista Steve Scalise y a otras tres personas, antes de que el agresor fuese abatido por la policía, según reportó Reuter.

El atacante, un hombre de 66 años que había publicado mensajes contra el presidente Donald Trump y otros republicanos en las redes sociales, disparó en varias ocasiones con un rifle en el campo de béisbol en Alexandria, Virginia, cerca de Washington, D.C. Resultó herido en un intercambio de disparos con agentes del Capitolio que estaban en el lugar y la policía informó posteriormente que falleció.

Scalise, tercero en el liderazgo del bloque republicano de la Cámara de Representantes, recibió un balazo en la cadera. Fue asistido por legisladores que estaban en el lugar, entre ellos Brad Wenstrup, un congresista de Ohio que es médico, antes de ser llevado a un hospital donde su estado fue diagnosticado como crítico. También resultaron heridos un asesor del Congreso y otro que ya no cumple labores allí. Un agente de la policía del Capitolio sufrió una herida de bala, dijeron funcionarios.

Si bien la policía y el FBI explicaron que es muy pronto para determinar si se trató de un ataque político, el tiroteo intensificó las preocupaciones sobre las profundas divisiones y la encarnizada retórica en la política de Estados Unidos. También reavivó el debate sobre los derechos a la posesión de armas en el país.

El atacante fue identificado por un funcionario estadounidense de alto rango como James Hodgkinson, residente en Belleville, un suburbio de St. Louis (Illinois).

Sus perfiles en redes sociales indicaban que Hodgkinson era un fuerte opositor a Trump e integraba grupos antirepublicanos de Facebook como ‘The Road to Hell Is Paved With Republicans’, ‘Terminate The Republican Party’ y ‘Donald Trump is not my President’, mostró una revisión de su cuenta.

Trump anunció la muerte del atacante y llamó a Scalise, congresista por Luisiana de 51 años, un buen amigo. El presidente sostuvo en la Casa Blanca que el legislador estaba ‘gravemente herido’, aunque su condición es estable, y añadió que es ‘un patriota y un luchador’ que se recuperará del ataque.

El tiroteo se produjo poco después de las 07.00 hora local, cuando entre 25 y 30 legisladores republicanos se habían reunido para una práctica antes de un juego contra los demócratas que se realizará el jueves. Había 20 representantes y dos senadores presentes, y el tiroteo duró unos 10 minutos, dijo el congresista Joe Barton, entrenador del equipo republicano.

Los congresistas Ron DeSantis y Jeff Duncan, que estuvieron en un lugar, señalaron que el ataque podría haber tenido una motivación política.

Duncan contó que cuando abandonaba el campo el hombre que más tarde comenzó a disparar se acercó a él. ‘Me preguntó quiénes estaban practicando, si los republicanos o los demócratas, y yo respondí ‘esta es la práctica de los republicanos”, explicó a periodistas. DeSantis dio un relato similar.

El incidente del miércoles es el primer ataque con armas de fuego contra un miembro del Congreso estadounidense desde enero de 2011, cuando la representante demócrata Gabby Giffords resultó gravemente herida en un intento de asesinato en un mitin político en Tucson, Arizona.

La legisladora sobrevivió, pero seis personas murieron. Giffords renunció a su banca y se convirtió en activista por restricciones al uso de armas de fuego.

Otro tiroteo en San Francisco deja cuatro muertos

Seis personas fueron baleadas en otro tiroteo ocurrido también este miércoles en una instalación de la empresa de mensajería United Parcel Service (UPS) en San Francisco y cuatro murieron, incluyendo el agresor.

Toney Chaplin, jefe del Departamento de Policía de San Francisco, dijo en una conferencia de prensa que los oficiales que llegaron al lugar de los hechos se enfrentaron al atacante, quien se suicidó, según Xinhua.

En el lugar de los hechos se recuperaron dos pistolas.

El incidente ocurrió cerca de las 09:00 hora local en una bodega y centro de servicio al cliente de UPS en el barrio de Portero Hill, en West Coast.

Aunque los testigos dijeron que el agresor portaba un uniforme de UPS y la compañía de paquetería señaló que los heridos eran empleados, Chaplin se rehusó a identificar a los muertos y a los heridos.

Según informes, el agresor entró por la puerta delantera y empezó a disparar, sin decir nada. Primero le disparó a una víctima por la espalda y a las otras en la cabeza.

Varios vehículos de emergencia llegaron al lugar y acordonaron la zona. Según testigos, varias personas que pasaban por el lugar resultaron heridas.

Los empleados de UPS fueron evacuados del centro y los oficiales buscaban a otras posibles víctimas y testigos.

El departamento de policía publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió a los medios ‘dejar de mostrar videos y fotos de (los policías de) las unidades tácticas que buscan en el techo y otras partes del lugar de los hechos’.

Aún no se mencionan los motivos del agresor o la razón del incidente.

Un portavoz policial dijo que se trató de ‘una tragedia terrible’, pero aseguró que no hay indicios de que el incidente tenga trasfondo terrorista, según dpa.

En un comunicado, la compañía dijo que estaba ‘apenada y muy preocupada’ por el tiroteo. ‘Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este incidente’, apuntó UPS. La compañía no informó si el atacante era un empleado.

En el edificio hay un centro de clasificación y de entrega de paquetes de UPS, indicó la empresa, que apuntó que 350 personas trabajan en el lugar.