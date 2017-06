NUEVA YORK, 30 jun (Reuters) – La policía reportó el viernes que un hombre armado realizó disparos dentro de un hospital de Nueva York, en un brote de violencia que dejó varios heridos y en el que murió el sospechoso del ataque.

Medios locales indicaron que al menos tres médicos resultaron heridos, pero todavía no había muchos detalles provenientes de fuentes oficiales sobre el tiroteo en el Bronx-Lebanon Hospital.

El diario The New York Times, citando información de una fuente no identificada del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, aseguró que tres doctores fueron baleados, aunque no se conocía su estado de salud.

Al menos uno de los médicos heridos fue tratado por personas dentro del hospital que consiguieron hacerle un torniquete con una manguera para incendios, agregó el periódico.

El diario señaló que al menos cinco o seis personas resultaron heridas, según un funcionario policial que pidió permanecer en el anonimato. CBS News dijo que el atacante, que podría ser un ex empleado del hospital, tenía un rifle y se parapetó dentro del edificio.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, Peter Donald, publicó un mensaje poco después en Twitter afirmando que ‘hay un atacante muerto en el hospital’. La cuenta oficial de Twitter del cuerpo policial actualizó la información más tarde: ‘El atacante está muerto. Hay varios heridos en relación al tiroteo en el Bronx-Lebanon Hospital.’

La policía registró el edificio habitación por habitación, pidiendo a los civiles que apagaran las luces y no se movieran de donde estaban, de acuerdo a un mensaje publicado en Twitter por Felix Puno, que se identificó como un paciente del departamento de radiología en el cuarto piso del complejo.

‘El edificio está clausurado por completo. Yo estaba haciéndome unos rayos X cuando seguridad nos alertó de la situación del atacante activo’, tuiteó Puno. (Reporte de Peter Szekely; editado en español por Carlos Serrano)