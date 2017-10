Sin tomar descanso la brigada médica cubana atendió hasta hoy a más de seis mil 500 personas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, región que sufrió fuertes estragos por el sismo del 7 de septiembre.

Los miembros del contingente Henry Reeve, que ha cumplido misiones en una veintena de países en situaciones desastres naturales o epidemias, incluso realizaron dos intervenciones neurológicas que se practican por primera vez en esa zona.

A los 40 especialistas caribeños se unieron médicos mexicanos como voluntarios, entre ellos el neurocirujano Germán Luis, de origen zapoteca, quien estudió medicina en Cuba, y la doctora Mariana Arroyo, de Ciudad de México.

Otros facultativos mexicanos de las áreas de oftalmología, ginecología y medicina general también se sumaron al hospital de campaña enviado por Cuba e instalado en Ixtepec para atender a los damnificados por el terremoto.

Desde bien temprano en la mañana llegan personas provenientes incluso de otros estados como Chiapas y Veracruz.

Elida Salinas Antonio, es una de ellas y viene por segunda vez a la consulta con los de la mayor de las Antillas, quienes le diagnosticaron un quiste en la matriz

“Los médicos me han dicho que no tenga miedo. Ellos me detectaron un padecimiento en mi matriz y me han dado la confianza de que nada sucederá. Estoy segura de que todo saldrá bien”, expresó al diario La Jornada.

El pediatra Ciro Jesús Lobaina, quien ha prestado más de 500 consultas, comentó que la atención a menores ha sido de las más delicadas.

Refirió que encontraron alta incidencia de anomalías congénitas sin diagnóstico prenatal, así como muchos menores con Síndrome de Down. “Vemos muchas anomalías podálicas, es decir, desviaciones de pies, rodillas y caderas”, apuntó.

Es importante que las mexicanas en etapa de embarazo practiquen el tamiz neonatal, para poder prevenir estos males, indicó. (PL).