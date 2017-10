París, 13 Oct (Notimex).- Alemania, Francia y Reino Unido expresaron hoy su desacuerdo con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no ratificar el tratado nuclear alcanzado con Irán, y afirmaron que mantendrán su apoyo al acuerdo.

‘Permanecemos firmemente anclados al plan de acción global común y a su puesta en marcha total por todas las partes. El mantenimiento del plan de acción está en el interés de nuestra seguridad nacional compartida’, aseguraron los líderes de los tres países en una declaración conjunta difundida aquí por la Presidencia francesa.

La declaración fue aprobada por la canciller federal de Alemania, Angela Merkel; la primera ministra británica Theresa May; y el presidente francés Emmanuel Macron.

‘Nosotros jefes de Estado y de gobierno de Francia, Alemania y Reino Unido tomamos nota de la decisión tomada por el presidente Trump de no volver a certificar, ante el Congreso, el respeto por Irán del plan de acción global común’ afirma la declaración.

‘Estamos preocupados por las implicaciones que podrían derivar’ de la decisión de Trump, indicaron los líderes.

Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania) firmaron el 14 de julio de 2015 en Viena un acuerdo que demanda a Teherán limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que se le habían impuesto.

En el comunicado de este viernes, los gobernantes de los tres países europeos destacaron que el acuerdo fue alcanzado luego de ’13 años de diplomacia y constituyó un avance mayor para hacer que el programa nuclear iraní no sea desviado con fines militares’.

‘Por consiguiente, llamamos a la administración y al Congreso estadunidense a tomar en cuenta las implicaciones que su decisión tendría para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados’, señalaron.

En la declaración los tres líderes también llamaron a Irán a ‘comprometerse en un diálogo constructivo para cesar las acciones de desestabilización’.

Merkel, May y Macron afirmaron que pidieron a sus respectivos cancilleres ‘estudiar con Estados Unidos los medios para avanzar’ en este tema.

Trump formalizó este viernes la descertificación del cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear, pero decidió mantener por ahora a Estados Unidos en el pacto, aunque pidió al Congreso implementar nuevas condiciones.

‘Estoy anunciando hoy que no podemos y no haremos esta certificación. No continuaremos en un camino cuya predecible conclusión es más violencia, más terror y la muy real amenaza de un logro nuclear de Irán’, aseveró Trump.