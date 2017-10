Caracas, 13 oct .- Expertos Electorales de Latinoamérica(Ceela), resaltan el nivel alcanzado por el sistema electoral de Venezuela el cual, consideran, ofrece plenas garantías de confiabilidad.

A propósito de los comicios regionales de este 15 de octubre, el especialista Guillermo Reyes, integrante del Ceela, declaró a la multinacional Telesur que en cada proceso se muestran evidencias de avances democráticos, pues los candidatos y organizaciones involucradas realizan campañas en condiciones de paz, civismo y en un ambiente de tolerancia y respeto entre los actores políticos.

Reyes señaló también la protección que brindan al acto del sufragio las auditorías, las cuales son avaladas por expertos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y delegados de todas las organizaciones políticas con aspirantes a las 23 gobernaciones.

‘Hay un proceso de vigilancia, de verificación, las auditorías le garantizan a todos que haya neutralidad y objetividad en este proceso’, explicó.

De acuerdo con la multinacional, radicada en Caracas, Reyes basa sus declaraciones en sus más de 15 años de función como acompañante internacional de los procesos comiciales que se han desarrollado en Venezuela en ese periodo.

Desde 1999 hasta la fecha en Venezuela, con la instauración de la Revolución Bolivariana por el comandante Hugo Chávez, en Venezuela se han realizado 21 procesos eleccionarios, lo que habla del marcado carácter democrático del actual proyecto político de la nación sudamericana.

Para la cita democrática número 22 de este domingo están convocadas 18 millones 94 mil 65 personas, de las cuales 17 millones 898 son venezolanos residentes y 196 mil 61 extranjeros registrados en el padrón electoral, de acuerdo con el corte del 15 de julio.

En esta ocasión no participarán los residentes del distrito capital por contar con un régimen especial ni tampoco los venezolanos que residen en el exterior por no ser unos comicios presidenciales, según los establecido en la Constitución de la República.

Venezuela ha tenido el mayor progeso en sistema electoral tras instaurar voto electrónico

También, anteriormente, Nicanor Moscoso, presidente del Ceeela y ex presidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, ha calificado al sistema electoral de Venezuela como estandarte y guía en este tema, además de ser quien mayor progreso ha tenido tras instaurar el voto electrónico.

En ese sentido, Moscoso destacó que fue Hugo Chávez quien tuvo la decisión política y dispuso los recursos para que se comenzara a instaurar un sistema electrónico de votación que fue incluso calificado por el Centro Carter como el mejor sistema electoral del mundo. “Nosotros, como Ceela, podemos calificarlo como el mejor sistema de América Latina que es donde ejercemos nuestra funciones”, agregó.

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica está compuesto por personas que provienen de distintas corrientes políticas de varios países de la región, los cuales llevan a cabo asistencias de acompañamiento por consideraciones propias y “nunca bajo la tutela de ninguna ONG, partido político o gobierno alguno”.

“Participamos, por ejemplo, en las elecciones de Colombia donde fue electo Juan Manuel Santos; también en Argentina donde resultó electo Mauricio Macri (…) es decir, elecciones donde han sido elegidos candidatos de diferentes tendencias”, y agregó que en referencia al acompañamiento propinado desde 2004 a todas las elecciones en Venezuela, la Ceela puede dar fe de las transparencias en auditorias donde han ganado tanto las fuerzas políticas del gobierno revolucionario como de la oposición.

Moscoso detalló que la organización está compuesta por figuras como Guillermo Reyes, ex militante del partido conservador de Colombia; el doctor Augusto Aguilar, ex ministro de educación de Honduras, “y yo… ¿de dónde puedo provenir de la izquierda? a nosotros no nos importa que el gobierno al cual visitamos sea de izquierda o de derecha, a nosotros nos interesa el sistema electoral y velar por su proceso“, sostuvo.

Tras minutos de conversación acerca de rumores, el experto fue tajante: “Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) son extremadamente confiables, ¿por qué? porque el sistema es auditable y verificable, es decir, si hoy quieren acusar de algo al CNE, ahí están las urnas, las maquinas y todo lo que registra el documento de identidad de los electores”, aseveró.

Además recordó que el sistema venezolano ha sido auditado en infinidades de ocasiones por la OEA, Centro Carter, el Ceela en conjunto con partidos políticos, “y en ninguna auditoria se ha encontrado diferencias entre maquinas y conteo del voto manual (…) en nuestro informe dimos fe que el ejercicio electoral del 30 de julio fueron llevados a cabo en circunstancias legales y que son auditables y verificables”, expresó.

Por otra parte, acerca de los pronunciamientos de algunos gobiernos fieles a los intereses de EEUU, los cuales han decidido “no reconocer” las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente, el experto afirmó que curiosamente en dichas naciones “no ha existido la voluntad política que existió en autoridades venezolanas de usar el voto electrónico, donde el hombre no puede manipular los votos ni cambiar actas”.

Manifestó que la injerencia en procesos políticos que desarrollan los Estados solo exacerba los ánimos y causan que las situaciones se empeoren. “El hecho de que fuerzas externas y países poderosos estén metiendo sus manos en Venezuela lo que hacen es agravar la situación en un país donde falta el diálogo“, dijo.

Al finalizar, comentó que en una entrevista concedida a Telesur el día de la elección constituyente en Venezuela, se le fue consultada su opinión entorno a la jornada electoral, a lo que respondió: “Me iba con sentimientos encontrados, por un lado contento de ver al país salir a la calle a favor de la paz y por un fin del conflicto. Pero también me iba con una tristeza porque cuando veía los medios de comunicación de otros países veía una información distinta a lo que había vivido en Venezuela. Da tristeza de que se agreda de esa manera la conciencia ciudadana, que se desinforme. Esa fue mi reflexión”.

(Con información de Prensa Latina y la Radio del Sur)