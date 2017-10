Caracas, 17 oct (PL) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que los resultados de las elecciones regionales en el país constituyen un mensaje contundente para el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas imperiales.

Durante una rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente abordó la victoria del chavismo en 17 de las 23 gobernaciones, algo que aun hoy cuestionan sectores opositores.

En otra parte de sus declaraciones señaló que el cambio de gobierno en Estados Unidos, marcado ahora por el extremismo, llevó a sectores de la oposición a retomar su agenda golpista.

El jefe de Estado denunció que la oposición tomó una actitud extremista tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien este año firmó sanciones económicas contra Venezuela.

Alertó que a su gobierno llegaron documentos de muy alto nivel desde Washington que tenía trazado ‘cuál era la hoja de ruta y cómo pensaban ellos cumplir el plan para traer una coalición de países, e intervenir militarmente Venezuela’.

A pesar de los ataques, Maduro señaló que en el chavismo ha surgido una conciencia producto de enfrentar con crudeza la verdad, de madurar la conciencia y los valores.

‘Hoy hay nuevos valores en el país y no será la guerra económica ni una inflación inducida la que hará que este pueblo se rinda’, subrayó.

Ratificó su compromiso con el diálogo y mencionó que, a pesar de las acciones de calle emprendidas por la oposición, el Ejecutivo apostó por el diálogo como vía para dirimir diferencias.

Asimismo agregó que Henry Ramos Allup (Acción Democrática) y Henrique Capriles (gobernador de Miranda) quebraron el consenso alcanzado en torno a la participación de la oposición en la Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto de la ofensiva gubernamental contra la impunidad destacó el trabajo del fiscal general Tareck William Saab contra la corrupción, el cual, subrayó, tiene su total apoyo.

En otra parte de sus declaraciones destacó el triunfo en el estado Miranda de Héctor Rodríguez, postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual, aseguró, impactó a las corrientes aliadas a Henrique Capriles, quien perdió dos veces la presidencia de la República y promovió acciones insurreccionales con respaldo de agentes extranjeros.

Planteó que la propuesta de adelantar las elecciones regionales de gobernadores de diciembre a octubre fue consensuada con la oposición y propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente.

En su exposición, Maduro denunció las restricciones en redes sociales durante la campaña electoral a los candidatos del Gran Polo Patriótico para la difusión de sus mensajes.

Los gobernadores populares nunca pudieron meter propaganda en las redes sociales. Eso, manifestó, es tiranía mediática imperialista en las redes sociales. El 70 por ciento de los espacios para las campañas eran de la oposición. (PL)

Maduro resaltó fiabilidad del sistema electoral de Venezuela

El proceso electoral venezolano es el más seguro, moderno y auditado del mundo, resaltó hoy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en respuesta a los llamados de la oposición de ese país a desconocer los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo.

Medios de prensa cubanos siguieron este martes desde la embajada del Gobierno de Caracas en La Habana una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, donde Maduro mostró las actas de los procesos de revisión de las máquinas de votación.

El presidente venezolano recordó que en su momento esos equipos fueron avalados por los representantes de los partidos opositores, lo que corrobora la fiabilidad de los resultados del domingo, en que el chavismo obtuvo el 54 por ciento de votos.

Los propios líderes de la oposición que durante la jornada electoral pidieron salir a votar, reconocieron la tranquilidad del proceso y la participación ciudadana, horas después dijeron que no reconocían la derrota, apuntó Maduro.

Dijo que fue una gran victoria moral y espiritual del pueblo bolivariano, en las peores circunstancias, con sistemáticos ataques de los opositores a los servicios básicos como el abasto de agua, la electricidad, y de una guerra económica que ataca precios y productos para que sean muy caros, o no se consigan.

Maduro aseguró que las elecciones del domingo, en las que el chavismo se alzó con 18 de las 23 gobernaciones de la nación, mostraron el resurgir de la conciencia del pueblo de los libertadores de Nuestra América.

Los venezolanos rescataron la conciencia y capacidad de lucha de los pueblos bolivarianos, con la protección del Gobierno y las misiones sociales que iniciara el líder de la Revolución, el Comandante Hugo Chávez, agregó el Presidente autobusero.

Reconoció que la oposición ganó cinco Estados importantes: Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui; y advirtió a los gobernadores electos de la Mesa de la Unidad Democrática que no se pasen de la raya y gobiernen para el pueblo y en apoyo a los más humildes, pues de no hacerlo, no le va a temblar la mano.

El gobernante venezolano ponderó que el chavismo ganó por casi un millón de votos las elecciones regionales a las que la oposición quiso dar carácter de plebiscito, de referendo contra Nicolás Maduro, y amenazaron con lanzarse a las calles para derrocar al Presidente si lograban ganar en 18 o 20 gobernaciones.

Volvimos a ganar Julio Borges, cuando quieras nos volvemos a reunir para el diálogo político, enfatizó el mandatario al aludir a uno de los principales dirigentes de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional.

Recordó Maduro que sus cuatro años de gobierno no han sido fáciles, pues ha tenido que enfrentar toda la perversidad del imperialismo y sus aliados dentro y fuera de Venezuela: guerra psicológica, política, económica y comunicacional que buscó infructuosamente sacarlo del poder.

Destacó la voluntad de diálogo de la Revolución ante cada una de las acciones desestabilizadoras de la oposición, y la violencia y los actos terroristas que durante varias semanas se sucedieron en esa nación.

Maduro agradeció las gestiones del papa Francisco para potenciar el diálogo con la oposición, que se sumó a las conversaciones de paz en 2016, pero que de marzo a junio de este año impulsó acciones de violencia en las calles, como la quema de 29 personas en lugares públicos, por ser de una tendencia política diferente.

Acusó a la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática de seguir el formato de violencia y desestabilización del gobierno de Donald Trump, y de la escalada de terrorismo cuando buscó en la Asamblea Nacional Constituyente la solución a las discrepancias con los partidos adversos al proceso bolivariano.

Según el presidente venezolano, aunque recibió múltiples mensajes, incluso algunos que apelaron al chantaje, se mantuvo firme en la decisión de convocar la Constituyente que defendió como una vía para lograr la estabilidad del país.

Con la Constituyente llegó la paz

Con la Constituyente llegó la paz, aseveró el mandatario desde el Palacio de Miraflores en encuentro con medios de prensa internacionales que se reunieron también en las embajadas de Venezuela por todo el mundo.

El domingo 15 de octubre, con el 54 por ciento de los 11 millones 62 mil 711 votos contabilizados, el chavismo logró hacerse con 18 de las 23 Estados del país, conquistó dos nuevas gobernaciones: Miranda y Amazonas, reeligió a seis gobernadores, se impusieron 12 nuevos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y ratificó la amplia mayoría del liderazgo chavista.

De alta significación fue la victoria de Héctor Rodríguez, un joven de 35 años, que conquistó el estado de Miranda, un bastión opositor y epicentro de los actos vandálicos y terroristas que sacudieron a esa población durante varias semanas este año.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, envió este lunes un mensaje de felicitación al Presidente Maduro y su pueblo, por los resultados en esos comicios.

El legado de Chávez está vivo. Él y Fidel estarían muy orgullosos de esta victoria, subrayó Raúl Castro en su misiva, en la que reiteró el apoyo y la solidaridad de Cuba a la Revolución bolivariana. (Por Jorge Legañoa Alonso/ACN)