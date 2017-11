Por NÉSTOR ROSA-MARBRELL

Cuando el combatiente puertorriqueño Oscar López Rivera arribe mañana por primera vez a Cuba, lo primero que hará es expresar su agradecimiento al pueblo por el apoyo que brindó a su campaña de excarcelación.

“Nunca he estado en Cuba, me hubiese gustado haber conocido y hablar con Fidel”, afirmó en entrevista con Prensa Latina en San Juan sobre el histórico Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, por cuya genialidad política no disimula su admiración.

López Rivera, quien pasó casi 36 años encarcelado en Estados Unidos por su lucha por la independencia de Puerto Rico, manifestó que “Fidel era un hombre de una visión contraria a aquellos que solo buscan dinero para ellos, lo que respondía a su inmenso nivel de profundidad”, como cuando advirtió a los países latinoamericanos que no pagaran la deuda pública porque empobrecerían más a sus pueblos.

“Lo primero que quiero hacer es expresar mi agradecimiento al pueblo cubano porque apoyó la campaña favor de mi excarcelación y también porque ha sido solidario con la lucha nuestra y de todos los países latinoamericanos; verdaderamente siempre ha estado ahí apoyándonos”, indicó.

Igualmente, el luchador independentista que cumplió su condena el pasado 17 de mayo, después que a mediados de enero le fuera conmutada por el entonces presidente Barack Obama, espera encontrarse con Los Cinco Héroes cubanos que estuvieron encarcelados en Estados Unidos, entre estos Fernando González Llort, con el cual compartió celda cuatro años en la prisión de Terre Haute, en Indiana.

Afirmó que salió muy beneficiado de compartir con González Llort porque si alguien me da de su tiempo yo lo voy a aprovechar, y sé que me dio más tiempo que yo a él.

‘Espero por lo menos estar con Los Cinco y con personas que he estado anteriormente y saludarlas; escuchar lo que está pasando en el gobierno y con la juventud’, expresó al recordar que recientemente tuvo una buena experiencia con jóvenes cubanos en sus visitas a Nicaragua y a Sochi, en Rusia.

Invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que actualmente preside González Llort, el combatiente boricua nacido en el montañoso pueblo de San Sebastián desea que el tiempo le dé para visitar la mayor cantidad de lugares, ver algunas de las cosas que están haciendo, como los huertos urbanos.

Un lugar que no faltará en su agenda es Santiago Cuba, donde López Rivera presentará sus respetos al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, en el cementerio Santa Ifigenia, donde se levanta el monolito que acoge sus restos en diciembre de 2016.

“Me hubiera gustado conocerlo y conversar con él por lo menos dos horas”, reitera con cierta tristeza, quien además espera ir a la mayoría de las 13 provincias cubanas.

También desea conocer cómo avanza la economía cubana bajo la dirección del presidente Raúl Castro Ruz. (PL).