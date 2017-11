La representante del gobierno de Estados Unidos dijo hoy ante la Asamblea General:

“El régimen cubano ha utilizado durante años el debate de la Asamblea General para distraer la atención de la comunidad internacional y justificar la destrucción que ha causado en su pueblo y en el país.

“Hoy, el gobierno de Cuba continúa su represión contra el pueblo cubano y nuestra responsabilidad con el pueblo cubano es ayudarlo a determinar su propio futuro por eso cada año esta Asamblea pierde su tiempo al examinar esta resolución y EE.UU. se ve sometido a todo tipo de reclamaciones ridículas para distraer la atención de un régimen que es responsable del sufrimiento de su pueblo, pero Estados Unidos no se va a distraer. No vamos a detener nuestra acción para un futuro mejor para el pueblo cubano.

“Por esa razón y por la ocasión número 25 vamos a votar en contra de la Resolución. El año pasado Estados Unidos se abstuvo y el argumento era que la continuidad del bloqueo no aislaba a Cuba. Es cierto que nos hemos quedado solo en la oposición a esta Resolución. Sin dudas habrá quienes no entienden por qué tenemos una posición tan opuesta 12 meses después cuando el año pasado nos abstuvimos y este año votaremos en contra.

“Pues para los que están confundidos permítanme ser clara, es nuestro derecho, bajo nuestra Constitución el pueblo americano ha escogido a un nuevo presidente y este ha seleccionado un nuevo embajador ante Naciones Unidas, mientras al pueblo cubano se le sigan violando los derechos humanos y el comercio internacional no ve cuestionamientos en esto, Estados Unidos no ve aislamiento, nuestros principios no cambian están refrendados en nuestra Constitución.

“Seamos honestos esta Asamblea no tiene la facultad para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Esto que está haciendo la Asamblea General hoy y lo que hace siempre es un teatro político”.