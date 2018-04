Brasilia, 26 abr (PL) El ensañamiento judicial contra el preso político Luiz Inácio Lula da Silva escaló a niveles extremos y hoy amenaza incluso con poner en riesgo la propia vida del ex presidente de Brasil.

Lebbos ‘está atentando contra la vida’ del ex presidente, denunció en un video grabado para el diario digital Brasil 247 el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) Wadih Damous.

Parece que esa jueza quiere jugar con fuego y ver un cadáver saliendo de allá dentro, deploró Damous, uno de los integrantes de la comisión externa de la Cámara de Diputados que ayer inspeccionaría las condiciones en que Lula cumple condena como preso político y no pudo hacerlo ante la negativa de la propia togada.

La magistrada también le negó a Damous la posibilidad de visitar a Lula como parte del equipo de abogados que lo representa, por lo cual el parlamentario anunció que la procesaría ante la justicia por abuso de autoridad.

Esa jueza ‘está produciendo un festival de arbitrariedades y abusos de autoridad’, sostuvo antes de afirmar que ello solo es posible que ocurra en un estado de excepción como el que vive Brasil.

Con relación a la negativa de atendimiento médico emitida por la jueza de Paraná alegando que no existía ‘urgencia’, la defensa del ex presidente alertó sobre los riegos que amenazan la salud de éste y recordó que no pasó por cualquier examen -‘como habitualmente venía haciendo’- desde su encarcelamiento el pasado día 7.

Según el abogado Cristiano Zanin, poseen informaciones de que otras personas confinadas en la Superintendencia de la PF reciben atención de médicos indicados por ellos.

Por su parte, el líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, señaló en el plenario de la Casa que la actitud de Lebbos es inaceptable, abusiva e irrespetuosa, y aseguró que serán emprendidas acciones contra esa nueva arbitrariedad de la magistrada.

Este lunes, la togada negó 23 pedidos de visita a Lula, incluido el de la depuesta mandataria constitucional Dilma Rousseff, una decisión que la presidenta nacional del PT, senadora Gleisi Hoffmann, catalogó de prepotente, arbitraria e ilegal.

Consultado sobre esa disposición judicial, el doctor en Derecho Procesal Penal Fernando Hideo señaló que la Ley de Ejecuciones Penales asegura a todos los presos el derecho de visitas no solo de familiares y abogados, sino también de amigos.

De acuerdo con el jurista, el tratamiento a Lula incumple las llamadas Reglas de Mandela establecidas por Naciones Unidas, no solo por privarlo de la posibilidad de encontrarse con sus amistades, sino porque el aislamiento total y absoluto a que está sometido no es solo una medida injusta, sino explícitamente ilegal.

Con anterioridad, Lebbos también impidió que Lula pudiera recibir al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y al teólogo Leonardo Boff, quienes solicitaron hacerle una visita de carácter humanitario y de asistencia religiosa.