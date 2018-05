‘Ahora se trata de la defensa de la paz. En defensa de la paz, ni un paso atrás’, expresó Ortega ante miles de nicaragüenses congregados en la icónica Plaza de las Victorias para respaldar el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el gobierno sandinista.

El líder nicaragüense insistió que esa paz debe preservarse por sobre todas las cosas para que los campesinos puedan seguir cultivando la tierra, los obreros puedan asistir a sus centros de trabajo en seguridad y tranquilidad fortaleciéndose así la economía familiar.

Ortega también refirió que está pendiente la instalación de un diálogo nacional para tratar temas que tienen que ver con la justicia social y económica y la seguridad de todos los nicaragüenses.

Tiene que ver con la justicia en relación a los hechos violentos que se produjeron en los últimos días, situaciones que deben ser investigadas para que puedan encontrarse a los culpables, puntualizó.

No para lanzarnos llenos de odio contra ellos, ni para lanzarnos con el cuchillo en la mano contra ellos, si no para que entiendan de una vez por todas que ya Nicaragua escogió el camino de la paz, la estabilidad y la seguridad, enfatizó.

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió -en medio de vítores por la paz- que desgraciadamente los mismos que incitaban a la guerra antes ahora estimulan la violencia.

Y en medio quedan nuevamente las víctimas de la violencia, los fallecidos por estos actos violentos que todos hemos visto y que todos hemos repudiado y condenado y que nuevamente han colocado una profunda herida en el corazón de la patria, dijo Ortega visiblemente emocionado.

Seguidamente el mandatario pidió un minuto de silencio y afirmó que la patria está de duelo, al tiempo que se solidarizó con todas las familias de las víctimas, con el compromiso de que la violencia no vuelva a instalarse en el país.

Asimismo, pidió a los miles de nicaragüenses presentes alzar la mano y repetir; ‘no a la muerte, no a la destrucción, no a la violencia, no a la barbarie, sí a la vida, sí al diálogo, sí al trabajo, sí a la paz’.

¡Daniel…Daniel! clamaba en tanto la multitud en un mar de banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la enseña nacional. Nicaragua quiere paz, fue la consigna más escuchada esta tarde en Managua, a donde acudieron miles de personas procedentes de diversas ciudades y departamentos para respaldar a su líder, en lo que ya es calificado aquí como una histórica e inolvidable concentración en favor de la vida.